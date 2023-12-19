Постріл на 70 км: гаубиця M109 Paladin встановила рекорд за дальністю стрільби

Стрільба велася експериментальним боєприпасом XM1155-SC, який розробляється компанією BAE Systems. При цьому дальність його польоту порівнянна з ракетами M31 GMLRS.

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Американська самохідна артилерійська установка (САУ) M109 Paladin нещодавно встановила рекорд за дальністю стрільби, випустивши снаряд XM1155-SC на 71 км. Про те, як вдалося зброярам домогтися таких результатів, розповіли 16 грудня оглядачі Meta Defence.

Експерти зазначають, що західна артилерія протягом кількох років зробила величезний стрибок у підвищенні ефективності та продуктивності своїх систем. Певний внесок у це зробив і досвід бойових дій в Україні, де артилерійські системи відіграють найважливішу роль на полях битв для обох протиборчих сторін.

У зв'язку з цим експерти відзначили чотири ключові пункти, які описують досягнення західних зброярів у галузі артилерії.

Подовження ствола артилерійської гармати

Насамперед експерти відзначають програму армії США ERCA, в рамках якої вирішуються завдання зі збільшення дальності стрільби. Зокрема військові інженери вирішили встановити на САУ M109A7 подовжений ствол завдовжки 58 калібрів, що дає змогу вести стрільбу на великі відстані.

Однак у процесі випробувань з'ясувалося, що таке рішення призвело до підвищеного зносу артилерійської гармати. У контексті військових дій в Україні, це рішення виявилося не зовсім вдалим, оскільки крім самих характеристик важливо, щоб артилерійські системи були надійними й могли підтримувати інтенсивні дії протягом тривалого часу.

Керовані снаряди збільшеної дальності

Для збільшення дальності артсистем зброярі створюють нові боєприпаси, які оснащені додатковою реактивною руховою установкою. Це рішення в сукупності з GPS-інерціальною системою наведення дає змогу вести вогонь на великих дистанціях, зберігаючи високу точність стрільби.

Це рішення реалізовано в кількох снарядах, таких як Excalibur від BAe, Vulcano від Leonardo, а також Katana від Nexter.

Принципи застосування снарядів XM1155

У випадку з останнім встановленим рекордом йдеться про боєприпас XM1155-SC від компанії BAE Systems. Про детальні характеристики снаряда поки що не повідомляється, проте відомо, що снаряд є підкаліберним і має менший діаметр. Хвостова частина боєприпасу виконана в циліндричній формі, де розміщені Х-подібні рулі. Передбачається, що в донній частині корпусу розташований двигун для додаткового розгону, при цьому швидкість польоту може перевищувати швидкість звуку, що скорочує час підльоту до цілі.

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Однак цей вид боєприпасів, зазначають експерти, значно складніший і трудомісткіший у виробництві, і відповідно набагато дорожчий за традиційні снаряди — один заряд може досягати 100 тис. доларів. Водночас при досягненні високої точності, кількість використовуваних снарядів може бути скорочено для досягнення пропорційного ефекту. Іншими словами, для ураження цілі буде потрібно набагато менше боєприпасів, ніж у разі застосування традиційних снарядів.

Раніше повідомлялося, що BAE Systems у співпраці з німецькою Rheinmetall модернізували самохідку M109A7. Нова установка з гарматою в 52 калібру успішно пройшла випробування.