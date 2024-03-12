Рейд РДК в Белгородской и Курской областях: в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки

В ведомстве заявили, что все самолеты ВСУ были сбиты, артиллерией и войсками

Подразделения российских Вооруженных сил вместе с представителями подразделений пограничных служб ФСБ РФ не позволили украинским военным прорваться в Курскую и Белгородскую области России. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Отмечается, что примерно в 3 ночи по Москве произошли обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, после чего украинские военные, применив танки и бронированные машины, попытались попасть на территорию РФ сразу по трем направлениям недалеко от населенных пунктов Одноробовка, Недариевка и Нехотеевка.

Также отмечается, что якобы все атаки украинских военных отбили представители Вооруженных сил РФ. Для нанесения удара по противнику россияне применили авиацию, артиллерию и ракетные войска. В Минобороны России отметили, что в результате активных действий подразделений прикрытия Госграницы и пограничников украинские войска со значительными потерями были отброшены. Факты нарушения государственной границы не фиксировались.

При этом в оборонном ведомстве РФ отчитались об уничтожении возле Одноробовки около 60 украинских бойцов. Также неподалеку Нехотеевки якобы ликвидированы два танка и БТР, а у Сподарюшино уничтожено два танка.

В то же время в Минобороны РФ сообщили, что с 8.00 до 8.25 по московскому времени удалось отбить четыре атаки Вооруженных сил Украины, которые предприняли попытку прорыва на приграничную территорию возле села Теткино Курской области. Отмечается, что украинские войска понесли значительные потери и были вынуждены отойти.

Напомним, что сегодня представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что операция РДВ была начата по инициативе добровольческих батальонов, которые действуют самостоятельно и состоят из россиян. Из перехватов понятно, что "жесткие бои" в Белгородской области вызвали панику.

Также напомним, что сегодня, 12 марта, батальон российских добровольцев из ЛСР обнаружил вражескую бронетехнику, которая пряталась между деревьями посреди села. Далее машина вспыхнула, причем сейчас неизвестно, чем именно по ней атаковали.