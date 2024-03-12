Полная готовность: Польша может принять 300 тысяч солдат НАТО, — польский Генштаб

Замначальника Генштаба польских вооруженных сил Кароль Дымановский заявил, что 300-тысячная группировка сил Альянса находится в состоянии повышенной готовности и способна адекватно ответить на агрессию.

В настоящее время в Польше дислоцировано несколько тысяч американских военнослужащих. Однако их число может значительно возрасти — может быть даже 100 000 бойцов. Об этом 12 марта заявил заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского Кароль Дымановский в интервью TVP Info.

"Американские солдаты уже давно находятся в Польше. Их несколько тысяч. Они регулярно тренируются вместе с нами. Давайте помнить, что Соединенные Штаты и другие союзники поддерживают нас и в других областях: в воздухе, на море, в космосе и в кибербезопасности", — сказал польский офицер.

Отвечая на вопрос, возможно ли увеличение численности американских войск в Польше до 100 тысяч человек, он сказал, что это реалистичный сценарий.

"Такова предпосылка последних планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на недавнем саммите в Вильнюсе. До сих пор в составе ударной группировки НАТО было 40 000 солдат, теперь их стало 300 тысяч", — проинформировал Дымановский.

По его словам, 300-тысячная группировка сил Альянса находится в состоянии повышенной готовности. Таким образом Польша может принять такое количество военнослужащих блока НАТО перед началом военных действий.

"В этом и заключается суть планов, которые направлены на сдерживание. У нас готовы различные сценарии, чтобы адекватно ответить на агрессию", — подчеркнул Дымановский.

Ранее сообщалось, что Варшава подходит к военному присутствию в Украине с предельной осторожностью. По словам главі Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, вариант отправки польских сил на украинскую территорию даже не рассматривается.