"Следствие кремлевской диктатуры": в ГУР прокомментировали падение Су-27 и Ил-76 в России

В украинской разведке подчеркнули, что в Белгородской области происходит "очень много событий". По словам спикера Андрея Юсова, видео с пораженными российскими самолетами "приятные глазу".

Информация о ликвидации российского самолета Су-27 проверяется. Об этом 12 марта в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что на территории Белгородской области идут "чрезвычайно активные боевые действия" и происходит "очень много событий".

"Такая информация есть, она сейчас дополнительно проверяется", — заявил Юсов.

Также он прокомментировал падение самолета Ил-76 на территории РФ. В ГУР пока воздерживаются от официальных комментариев. В то же время представитель разведки отметил, что видео увидели все, и такие кадры "приятны глазу украинца".

"Понятно, что то, что происходит сейчас на Белгородщине, на Курщине — это прямое следствие российской военной агрессии и в целом кремлевской диктатуры. Если (Владимир, — ред.) Путин или этот режим заботится о местных жителях, то надо прекратить войну против Украины, вывести войска. И, собственно, думать над безопасностью местных жителей, а не о продолжении геноцидной войны против Украины", — добавил Юсов.

Комментарий Андрея Юсова (о падении российских самолетов — с 4:30)

Напомним, бойцы Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" 12 марта начали военную операцию на территории РФ. Российские добровольцы зашли в Белгородскую область и начали бои с армией страны-агрессора.

Также 12 марта в сети появились кадры падения российского самолета Ил-76 в Ивановской области. Сообщается, что борт пылал и взорвался в воздухе. По разным данным, погибли 12-15 человек.