ВС РФ расстреляли своих солдат, которые сдавались в плен к ВСУ, — боец 24-й ОШБр "Айдар"

Бойцы ВСУ сбросили оккупантам записку и белый флаг. Когда те отправились в направлении украинских позиций, их сразу же ликвидировал заградительный отряд.

В Донецкой области в районе населенных пунктов Терны и Ямполовка оккупанты неудачно сходили на штурм. Силы обороны отбили наступление, а также предложили оккупантам сдаться. Те согласились, но дальше все пошло не по плану. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" рассказал боец 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов.

"В направлении Терны — Ямполовка был отбит п**орский штурм и уничтожен танк. Пехоте, которая не смогла отойти, было сброшено белую тряпку и записку с предложением сдаться. После того, как они вышли из укрытия и начали двигаться в направлении наших позиций, их расстреляли "братья", — рассказал Бунятов.

Отмечается, что заградительный отряд для россиян стоял неподалеку позади. Они запрещали российским солдатам возвращаться назад, пока те не выполнят задачу.

Напомним, что в 3-й штурмовой бригаде ВСУ 6 марта сообщили, как российский командный состав "мотивирует" своих военных участвовать в штурмах на Авдеевском направлении. Им угрожают расстрелом. Подобные запугивания россияне используют постоянно, а "расстрелы там, как добрый день", говорят украинские бойцы.

Ранее боевик и экс-сотрудник СБУ Александр Ходаковский признал, что командиры ВС РФ расстреливают подчиненных. Оккупант сказал, что "наследие" Сталина продолжает жить, потому что командиры ВС РФ считают себя "вершителями судеб" и просто убивают подчиненных за невыполнение приказов.