Тупиковая ситуация: какую тактику применяют ВСУ, чтобы остановить продвижение РФ, — Spiegel

По словам журналистов, ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Сейчас украинские военные проводят стратегию активной обороны. Они пытаются остановить атаки оккупантов, а затем наносить ответные удары.

Украинские командиры рассказали, что Вооруженным силам Украины сейчас приходится экономить артиллерийские боеприпасы из-за нехватки помощи от Запада. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По словам журналистов, офицеры ВСУ, с которыми они пообщались, сошлись во мнении, что Силам обороны не хватает снарядов, техники и личного состава.

Также, по словам неназванных командиров, интенсивные бои происходят не по всей линии фронта. Если более "горячие" участки, а есть те, о которых мало говорят в СМИ, так как там происходят бои низкой интенсивности. На самых важных участках (возле Бахмута, Авдеевки или в Запорожской области) обе стороны закрепились на своих позициях. Прорыв фронта там маловероятен.

С другой стороны, как сказано в материале, на северо-востоке Угледара или в Харьковской области бои менее интенсивны. Этим участкам уделяется не так много внимания, а потому у украинских войск там хуже оснащение и острее чувствуется нехватка боеприпасов. Более того, иногда боеприпасы вовсе заканчиваются.

"Мы не сможем так долго продержаться", — сказал неназванный командир артиллерии ВСУ под Угледаром.

В материале говорится, что в целом украинские военные считают полный крах на фронте маловероятным. Они больше сходятся во мнении, что настала тупиковая ситуация. Силы обороны Украины не добиваются большого прогресса, однако и россияне не могут вытеснить их с позиций. У оккупантов получилось добиться очень ограниченного успеха.

Тактика ВСУ: активная оборона

Как рассказал военный эксперт Марк Канчиан из Центра стратегических и международных исследований, украинским войскам приходится нелегко, пока россияне наступают по всему фронту.

Однако источник в украинских спецслужбах сказал журналистам, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Сейчас ВСУ проводят стратегию активной обороны. Они пытаются остановить атаки оккупантов, а затем наносить ответные удары. Правда, больших контрнаступлений не было давно.

Напомним,12 марта в ВСУ сообщили, что ВС РФ пять раз за сутки применяли химоружие. По словам спикера ОСГВ "Таврия", в течение недели российские войска около 60 раз применили это химвещество. С начала же полномасштабного вторжения россиян в общей сложности было 626 химических атак.