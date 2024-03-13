В ЕС нашли способы финансирования закупок оружия для ВСУ на 5 млрд евро, — FT

По данным издания, Соглашение с ЕС, которое должно быть официально утверждено на встрече стран-членов в среду, предоставит свежие денежные средства для компенсации поставок оружия для Киева со стороны стран ЕС.

Страны Европейского союза планируют согласовать новое пополнение фонда, используемого для финансирования поставок вооружений в Украину, на сумму в 5 миллиардов евро, в то время как США смогли найти еще 300 миллионов долларов на закупку боеприпасов и артиллерии для Киева. Об этом пишет британское издание Finansial Times.

Соглашение с ЕС, которое должно быть официально утверждено на встрече стран-членов в среду, предоставит свежие денежные средства для компенсации поставок оружия для Киева со стороны стран ЕС. При этом пакет в размере 60 миллиардов долларов США задерживается Конгрессом США в критический момент для военных усилий Украины против России, отмечает издание.

"Временная помощь Пентагона, о которой было объявлено во вторник, а также соглашение в Брюсселе свидетельствуют о растущих опасениях западных политиков по поводу того, что киевские войска больше не в состоянии удерживать оборону против российских войск", — говорится в статье.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США сообщил изданию, что Украина воюет без достаточного количества боеприпасов, особенно после недавних успехов России и предупреждений украинских военных о нехватке снарядов. Он отметил, что ситуация требует немедленных действий.

Фонд ЕС, известный как Европейский фонд мира, будет отдавать предпочтение вооружениям, произведенным внутри ЕС, но также может рассматривать оружие из стран-неучастниц, если оно является единственным вариантом. Это гибкое решение, направленное на удовлетворение потребностей Украины.

Соглашение о пополнении фонда было важной частью европейских поставок вооружений в Украину с начала 2022 года, но его средства были израсходованы, и в течение последних трех месяцев велись переговоры о его пополнении.

Согласно высокопоставленным чиновникам, США также исчерпали средства на пополнение запасов вооружений для Украины, и им необходимо около 10 миллиардов долларов от Конгресса для замены уже отправленного оружия. Однако благодаря недавним экономиям на армейских контрактах США удалось собрать примерно 300 миллионов долларов на дополнительную помощь.

"У нас есть средства… которые могут покрыть стоимость еще одного пакета, но это немного разовая попытка. Мы не знаем, появится ли экономия в будущем и когда, и мы, конечно, не можем рассчитывать на это как на способ ведения бизнеса", — сказал высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан объявил о выделении чрезвычайных средств во вторник перед встречей президента Байдена с лидерами Польши и премьер-министром, которые, ожидается, будут настаивать на более активной поддержке США в сдерживании угрозы со стороны России.

Напомним, ранее глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что Украина практически исчерпала свои внутренние возможности для финансирования боеспособной армии. Сложная ситуация с финансированием вооруженных сил, а также "снарядный голод" произошли из-за того, что Запад не направил Украине пакет финансовой помощи, который должен был поступить еще в январе. Сейчас военно-политическое руководство страны рассматривает варианты получения дополнительной бюджетной поддержки от стран G7, таких, как Канада и Япония.