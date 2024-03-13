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Shahed попал в многоэтажку в Сумах: есть жертвы, подробности (фото)

Мирослав Гурко
Фото: Сумская областная военная администрация | Shahed попал в многоэтажку в Сумах

Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак сообщил, что из-под завалов разрушенного подъезда в Сумах достали пятерых детей, которые получили различные ранения.

В Сумах БПЛА типа "Шахед" попал в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждены 30 квартир, из них 15 — разрушены. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.

По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется).

Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета, в эфире Київ24 сообщил, что из-под завалов разрушенного подъезда в Сумах достали десять человек, пятеро из них — дети. Они получили ранения. Информацию о погибших он не подтвердил.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости. Последствия авиационного удара уточняются.

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Напомним, 12 марта войска РФ пять раз за сутки применяли химоружие. По словам спикера ОСГВ "Таврия", в течение недели российские войска около 60 раз применили это химвещество. С начала же полномасштабного вторжения ВС РФ в целом было 626 химических атак. Он сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано пять случаев, когда российские войска сбрасывали отравляющее вещество хлорпикрин с беспилотников. Все случаи фиксируются на Запорожском направлении.