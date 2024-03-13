Shahed попал в многоэтажку в Сумах: есть жертвы, подробности (фото)

Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак сообщил, что из-под завалов разрушенного подъезда в Сумах достали пятерых детей, которые получили различные ранения.

В Сумах БПЛА типа "Шахед" попал в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждены 30 квартир, из них 15 — разрушены. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.

По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется).

Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета, в эфире Київ24 сообщил, что из-под завалов разрушенного подъезда в Сумах достали десять человек, пятеро из них — дети. Они получили ранения. Информацию о погибших он не подтвердил.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости. Последствия авиационного удара уточняются.

Напомним, 12 марта войска РФ пять раз за сутки применяли химоружие. По словам спикера ОСГВ "Таврия", в течение недели российские войска около 60 раз применили это химвещество. С начала же полномасштабного вторжения ВС РФ в целом было 626 химических атак. Он сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано пять случаев, когда российские войска сбрасывали отравляющее вещество хлорпикрин с беспилотников. Все случаи фиксируются на Запорожском направлении.