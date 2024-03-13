Спецоперация "Перун" против Украины: в ГУР предупредили, когда ожидать пиковый этап

Действия врага, по данным разведки, направлены на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада, а также создание условий для решения задач во время полномасштабного конфликта.

Пропагандисты РФ продолжают проведение активной фазы информационной операции "Перун". Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что цель этих действий — дестабилизация политической ситуации в Украине и странах Запада, а также "создание условий для решения задач" во время войны. К тому же операцию "Перун" проводят на временно захваченных украинских территориях и большей части российских регионов.

Операцию проводят при участии представителей подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также шпионов Главного управления разведки России. Причем шпионы Росгвардии получают указания от пропагандистов Кремля для выполнения мероприятий, которые направлены на:

дискредитацию политических деятелей в Украине и на Западе путем обвинения их в коррупции ради воплощения интересов Украины;

попытку оправдания российской агрессии в отношении Украины, а также представление информации относительно ситуации в нашем государстве на позициях, которые удовлетворяют Кремль;

распространение через медиапространство ложной информации, согласно которой на временно захваченных территориях Украины якобы "нормализовалась жизнь" благодаря непосредственному участию в этом российского руководства и попытки сформировать в медиапространстве России и стран Европы образ "украинских нацистов".

Вместе с этим российская методичка предусматривает, что кремлевские спецслужбы должны освещать события в Украине в течение первой половины текущего года. Причем для этого предлагается использовать как уже давно установленные, так и недавно придуманные фейковые нарративы, такие как "государственный переворот в Киеве", обвинения в адрес Украины в начале войны на Донбассе, массовое убийство лояльных к РФ активистов в Одессе и тому подобное.

При этом день так называемых выборов российского президента должен стать пиковым этапом активизации деятельности пропагандистов.

Напомним, что 4 марта в ГУР рассказали о первых миссиях MAGURA V5. В частности, дроны MAGURA V5 повреждали российские корабли, однако не топили их.