ВС РФ снизили темпы наступления на Часов Яр: военный эксперт назвал причину

Из-за недостатка резервов оккупанты вынуждены перебрасывать свежие десантно-штурмовые подразделения, более активно привлекать авиацию, чтобы разрушать украинские защитные позиции авиабомбами.

Войска РФ уменьшили интенсивность наступления на Часов Яр, который находится к западу от Бахмута, что в Донецкой области. О причинах такой тенденции в эфире телемарафона рассказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан, информирует УНИАН.

По его словам, на этой неделе давление и штурм со стороны россиян в направлении Часового Яра действительно немного уменьшился. Однако причина этого заключается не в том, что им хочется сохранить чью-то жизнь, а из-за банальной нехватки резервов. Кузан отметил, что российская армия перебрасывает сюда собственные свежие десантно-штурмовые подразделения, пытаясь спасти ситуацию. Если не выйти на Часов Яр, нет никакого смысла в удержании Бахмутского направления.

В то же время эксперт подчеркнул, что ВСУ установили контроль над господствующими высотами на южном направлении от Бахмута, однако передвигаться на севере у оккупантов также нет возможности. Сергей Кузан считает, что оккупанты пытаются продвинуться по высотам, чтобы обеспечить себе более выгодные позиции для штурма.

Российские войска не могут сейчас захватить Часов Яр, поскольку украинские военные грамотно построили там оборону и переместили туда свою артиллерию. Это существенно уменьшает потенциал оккупантов, отметил военный эксперт.

Отдельно Кузан подчеркнул, что перед россиянами поставлена генеральная задача, которая заключается в необходимости выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. И это захватчики должны были сделать до так называемых президентских выборов в РФ. Однако сейчас они не способны не только выполнить эту серьезную задачу, но им даже приходится уменьшить интенсивность своего наступательного темпа на Часов Яр и дополнительно привлекать авиацию, говорит эксперт. Он напомнил, что для россиян это направление в целом не является приоритетным, к тому же Авдеевка стала местом, где россияне массированно атаковали ВСУ авиабомбами. Однако сейчас они применяют авиацию для разрушения украинских позиций, только после этого им удастся или не удастся активнее привлекать силы для наступления.

Напомним, что накануне военный эксперт Александр Коваленко рассказал, когда ждать пик наступления россиян на Часов Яр.