В Ростовской области РФ в результате атаки беспилотника прекратил работу еще один НПЗ

По словам руководства региона, технологические объекты предприятия остановлены, а последствия атаки уточняются.

Утром 13 марта беспилотник упал на место расположения завода нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области России. В результате атаки завод приостановил работу. Об этом проинформировал местный губернатор Василий Голубев, сообщает ТАСС.

Чиновник отметил, что информация о пострадавших из-за атаки не поступала.

Согласно уточненным данным, падение БПЛА на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов стало следствием работы дежурных систем РЭБ. В ближайшее время ожидается уточненная информация о последствиях атаки, однако по состоянию на сейчас уже пришлось остановить технологические объекты предприятия.

Атаки беспилотниками по России значительно участились.

В последнее время местное руководство Белгородской, Брянской, Ленинградской, Воронежской, Рязанской, Курской и Липецкой областей сообщало об атаках дронов. В частности, по словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в его регионе противовоздушная оборона сбила более трех десятков дронов. В то же время известно о повреждении во многих населенных пунктах жилья и объектов инфраструктуры. Вместе с этим беспилотники повредили подстанцию и частный дом в Бутурлиновском районе.

Также атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Ленинградской области РФ. Местный губернатор Александр Дрозденко утверждает, что беспилотник был сбит на подлете к объекту, данные о разрушениях не поступали.

Не менее шести БПЛА было уничтожено сегодня в Белгородской области РФ, из них два дрона недалеко от села Серебрянка, два в районе села Богословка, один в городе Губкино, один в районе села Круглое. Атака привела к повреждению жилых домов, линии электропередачи. В то же время в Брянской области противовоздушная оборона уничтожила восемь беспилотников. Шесть дронов удалось сбить в Курской области. Атака беспилотников также затронула и Липецкую область.

Напомним, что сегодня, 13 марта, Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России, вероятно, был атакован беспилотным летательным аппаратом "Лютый".