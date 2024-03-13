Российская армия может начать продвижение: главком Сирский предупредил о ситуации на востоке

Главнокомандующий ВСУ поработал в бригадах, где обстановка постепенно становится сложнее.

На восточном фронте в Украине ситуация продолжает оставаться сложной. Существует вероятность, что вражеские подразделения начнут продвигаться. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, он провел работу сразу в двух бригадах, где наблюдается постепенное ухудшение обстановки, а также есть вероятность, что вражеские подразделения будут продвигаться в глубину боевых порядков ВСУ. После проведения детального анализа и соответствующей оценки ситуации, в сотрудничестве с командирами были приняты соответствующие решения, которые позволят усилить резервами, боеприпасами, средствами РЭБ указанных воинских частей. Все это позволит в дальнейшем обеспечить устойчивость обороны украинской армии на этом участке фронта, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Отдельно Сырский добавил, что сейчас основные усилия россиян сосредоточены неподалеку населенных пунктов Ивановское, Терны, Бердичи, Тоненькое, Роботино и Вербово. При этом на остальных участках фронта враг существенно снизил свою активность. Скорее всего, это стало следствием серьезных потерь и заблаговременно принятых представителями управления решений для усиления обороны.

"В течение последних дней активных боев у противника наблюдаются значительные боевые потери. Однако все населенные пункты, которые он намеревался захватить, продолжают оставаться под контролем украинских военных", — подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, что 2 марта Александр Сырский сообщил о смене представителей руководящего состава военных подразделений. На такие шаги было решено пойти, чтобы гарантировать безопасность и благополучие военных.

Также 12 марта спикер Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук сообщил, что хотя сейчас нельзя говорить об остановке наступления российских оккупантов, украинские защитники точно снизили интенсивность боев на фронте.