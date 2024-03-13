Ракетный удар по Кривому Рогу: стали известны личности погибших (фото)

По данным местного медиа, одна из жертв в момент атаки говорила с братом по телефону, однако звонок оборвался. Ее двое детей, которые находились рядом, были доставлены в больницу.

Вечером 12 марта российские оккупанты запустили по городу Кривой Рог Днепропетровской области ракеты. В результате это привело к погибшим и пострадавшим. В местном медиа "СВОЇ | Кривий Ріг" рассказали, кто именно стал жертвами вражеского террора.

По состоянию на 13:36, зафиксировано уже 5 погибших граждан, о чем сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Одной из жертв вчерашней трагедии является 55-летняя Анжела Чувпило. Она в момент ракетного удара возвращалась домой, однако так и не успела добраться. Ее тело, которое лежало на улице, позже опознал сын.

Также погибла 47-летняя Валентина Брижа. После полученных ранений ее успели доставить в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь женщины. Она скончалась в медицинском учереждении.

Третьей погибшей в результате ракетного удара стала 45-летняя Наталья Николаева. Во время атаки она находилась дома вместе с двумя сыновьями и говорила по телефону со своим братом. Раненых детей госпитализировали, но женщина от полученных травм скончалась.

"Среди убитых россией — двое мужчин. Тело одного из них настолько обгорело, что его личность до сих пор устанавливают", — говорится в сообщении.

Стали известны имена жертв ракетного удара по Кривому Рогу Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram Стали известны имена жертв ракетного удара по Кривому Рогу Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Отдельно было отмечено, что 14 марта в городе объявили день скорби по погибшим.

Напомним, вечером 12 марта Вооруженные силы Российской Федерации ударили ракетами по Кривому Рогу. Местные власти заявили о трех попаданиях. Вражеская ракета попала в жилую девятиэтажку.

На вражеский террор в Кривом Роге также отреагировал президент Владимир Зеленский. Он пообещал, что зло не останется безнаказанным и Россия обязательно получит ответ на свои действия.