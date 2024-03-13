ВС РФ сбросили авиабомбу на Волчанск: под завалами могут быть люди, — полиция

Оккупанты повредили двухэтажный жилой дом в Волчанске, что на границе с Российской Федерацией. На месте попаданий работают экстренные службы, сообщили в Харьковской ОГА и областной полиции.

Российская армия обстреляла управляемой авиационной бомбой город Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, под ударом оказался жилой дом.

"В 15:00 оккупант совершил обстрел Волчанска управляемой авиационной бомбой. В результате вражеской атаки поврежден двухэтажный жилой дом и сооружения рядом", — написал он.

На момент обнародования информации Синегубовым в 16:12 информации о пострадавших не было.

Председатель Харьковской ОГА добавил, что на месте попаданий работают экстренные службы.

В то же время полиция Харьковской области в Facebook сообщила, что под завалами могут находиться люди. Правоохранители также заявили, что, по предварительным данным, удар по Волчанску был нанесен управляемой авиабомбой.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

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