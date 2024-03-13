Крушение ИЛ-76 в Ивановской области: появились новые кадры падения транспортника ВС РФ (видео)

По данным источников журналистов, во время падения экипаж докладывал о возгорании четвертого двигателя. Борт не дотянул до аэродрома, с которого вылетел несколькими минутами ранее.

Появилось новое видео авиакатастрофы военного самолета Ил-76 в Ивановской области. Непосредственно перед падением борт с загоревшимся двигателем зацепил деревья, и его нос резко опустило вниз, после чего он упал. Об этом сообщает медиа Shot.

Известно, что в авиакатастрофе погибли 16 человек. По данным источников журналистов, во время падения экипаж докладывал о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках. Именно это и повредило системы — и борт не смог дотянуть до аэродрома, с которого вылетел несколькими минутами ранее.

В качестве основной версии рассматривается техническая неисправность.

Напомним, что в самолете Ил-76, находились оренбургские летчики. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, это невосполнимая утрата для 117 военно-транспортного авиационного полка, в котором служили пилоты.

Также Фокус в своем материале объяснял, что армия РФ потеряла основу воздушной логистики, и чем важен самолет Ил-76. Самолет упал, едва взлетев. Прежде этот борт не раз доставлял личный состав и грузы для нужд оккупационных войск, в том числе ракеты для ЗРК С-300, которыми обстреливают прифронтовые города Украины.