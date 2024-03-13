Украина может получить $8,5 млрд из заблокированного пакета помощи США в качестве кредита, — Минюст

В Минюсте говорят, что получили "достаточно оптимистичные" сообщения от законодателей Палаты представителей и Сената США относительно принятия законопроекта, который предусматривает помощь Украине.

Украина может получить $8,5 млрд из заблокированного пакета помощи в виде кредита. Об этом во время визита в США сказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, он получил "достаточно оптимистичные" сообщения от законодателей Палаты представителей и Сената США относительно принятия законопроекта, который предусматривает помощь Украине.

"Мы призываем отложить любые разногласия или политические споры, направленные на внутренние потребности, поскольку мы видим, что в обоих лагерях — и республиканцев, и демократов — все согласны с тем, что поддержка должна быть оказана", — сказал министр юстиции.

Он сказал, что их успокоило то, что законодатели США понимают ставки двухлетней борьбы Украины, и предупредил, что неспособность обеспечить средства приведет к "катастрофе на поле боя".

Денис Малюська добавил, что ожидает, что американская помощь будет предоставлена в ближайшее время, и что Украина готова получить $8,5 млрд из заблокированного пакета в виде кредита.

"Если такого рода дискуссии будут задерживать процесс предоставления финансовой помощи, то отложим дискуссии в сторону и возьмем то, что дают", — говорится в заявлении Малюськи.

Он отметил, что было бы лучше, если бы это была безвозвратная помощь, но окончательное решение за Министерством финансов.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена 12 марта одобрила очередной пакет военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов. В него войдут противотанковые ракеты, артиллерийские боеприпасы к HIMARS, боеприпасы к стрелковому вооружению и тому подобное.