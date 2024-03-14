ВС РФ массировано атаковали Украину ракетами и дронами: подробности ночного обстрела

Взрывы прозвучали как минимум в двух регионах Украины. Харьков российские войска атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300.

В ночь на четверг, 14 марта, российские оккупанты снова обстреляли украинские города. Так, взрывы прозвучали в Харьковской и Сумской областях. Фокус в одном материале собрал всю актуальную на момент публикации информацию о ночной атаке.

Обстрел Харькова 14 марта

В ночь на 14 марта в Харькове произошел взрыв в результате российской воздушной атаки.

Обстрел подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове взрыв", — написал он в своем Telegram.

Корреспонденты Фокуса также проинформировали о взрывах в Харькове.

Позже Терехов написал подробности атаки.

"Второй за утро прилет произошел в лесополосе города рядом с нежилыми помещениями. Предварительно – С-300. Относительно жертв и пострадавших – к счастью, обошлось. Незначительные повреждения нескольких построек", — сказал Терехов.

Пост Терехова

Кроме того, атаку прокомментировал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что россияне ударили ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова.

"На эту минуту — без пострадавших. Есть повреждения нежилых гражданских помещений. Осмотр места профильными службами продолжается", — написал он.

Пост Олега Синегубова

До этого, по данным местных каналов, взрывы также прозвучали и в Чугуеве Харьковской области.

Обстрел Сумской области 14 марта

По данным Сумской областной военной администрации, россияне применили беспилотники для атаки на регион.

"Сегодня, 14 марта, враг атаковал беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумщины: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья", — написали в ОВА.

Кроме того, стало известно, что оккупанты осуществили ракетные удары по Шостке и Тростянцу. На местах прилетов работают аварийно-спасательные службы

Пост Сумской ОВА

Обстрел Полтавской области 14 марта

Также командование Воздушных сил предупреждало о том, что ВС РФ осуществляли пуски ракеты и иранских дронов-камикадзе Shahed в направлении Полтавской области. Со временем мониторинговые каналы проинформировали, что ракета, выпущенная по Миргороду, исчезла с радаров. Пресс-служба Полтавской ОВА на момент публикации не информировала о взрывах и возможных последствиях после ночной атаки.

Напомним, вечером 12 марта Вооруженные силы Российской Федерации ударили ракетами по Кривому Рогу. Местные власти заявили о трех попаданиях. Вражеская ракета попала в жилую девятиэтажку.

На вражеский террор в Кривом Роге также отреагировал президент Владимир Зеленский. Он пообещал, что зло не останется безнаказанным и Россия обязательно получит ответ на свои действия.