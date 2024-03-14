США укрепляют оборону Тайваня контрактом на четыре дрона MQ-9B SkyGuardian (видео)

Беспилотники позволят Тайбэю более эффективно следить за Китаем, поскольку SkyGuardian может совершать полеты над горизонтом более 40 часов подряд.

Воздушные силы Тайваня будут усилены американскими беспилотниками MQ-9B SkyGuardian. Министерство обороны США объявило 12 марта о заключении крупного контракта с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems на сумму свыше 250 млн долларов на закупку этих БПЛА для тайваньских сил. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По условиям контракта американская компания General Atomics поставит тайваньским военным четыре беспилотника MQ-9B SkyGuardian, две сертифицированные наземные станции управления, а также необходимые запасные части и вспомогательное оборудование.

Компания будет работать над контрактом на своем предприятии в Калифорнии и поставит системы к 2027 году. А первые четыре заказанных БПЛА будут поставлены к 2025 году.

Приобретение Тайванем беспилотников MQ-9B происходит на фоне активизации Пекином военной деятельности вблизи островного государства. Во вторник Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что военным удалось отследить 10 китайских военных самолетов, включая беспилотник, вошедших в опознавательную зону ПВО страны. После чего Тайбэй немедленно направил свои самолеты и подготовил ракеты ПВО в ответ на несанкционированное вторжение.

"Новые SkyGuardians позволят Тайбэю лучше следить за Китаем, тем более что беспилотная система может совершать полеты над горизонтом более 40 часов подряд", — пишут эксперты Defense Post.

Кратко о SkyGuardian

БПЛА MQ-9B SkyGuardian представляет собой передовую технологию в области беспилотных систем. Опираясь на наследие MQ-9 Reaper, SkyGuardian может похвастаться увеличенной продолжительностью полета до 40 часов, улучшенными всепогодными возможностями и мощным набором датчиков наблюдения и разведки.

БПЛА MQ-9B SkyGuardian Фото: General Atomics

Эти усовершенствования делают MQ-9B неоценимым помощником в миссиях разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), обеспечивая непрерывный мониторинг обширных территорий и предоставляя критически важные данные для принятия решений.

Эксперты полагают, что возможности MQ-9B SkyGuardian идеально соответствуют потребностям Тайваня в мониторинге воздушного пространства и морских подходов, где активизировалась военная активность Китая.

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Этот шаг говорит о приверженности США делу обороны Тайваня, а также демонстрирует растущее признание роли беспилотных систем в повышении обороноспособности.

"Интегрируя эти современные БПЛА в свои военные операции, Тайвань укрепляет свою оборонную позицию, гарантируя, что он остается хорошо подготовленным к решению любых проблем, которые могут возникнуть в условиях сложной динамики международных отношений в регионе", — подчеркивают эксперты.

Ранее сообщалось, что Китай "насыщает" воздушное пространство вокруг Тайваня воздушными шарами и беспилотниками. По информации агентства Reuters, КНР усиливает давление в "серой зоне", не прибегая пока к открытому вооруженному противостоянию.