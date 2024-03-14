В РФ заявили о "неуязвимости" БМП-3 к минам. Реалии войны говорят об обратном (видео)

Российские пропагандисты утверждают, что благодаря своей легкости БМП-3 "способна проезжать по минам, не получая никакого урона". Однако с февраля 2022 года только визуально подтверждено уничтожение около 400 таких машин.

В начале марта пресс-служба госкорпорации "Ростех" опубликовала занимательный пост, в котором утверждалось, что российская БМП-3 "способна безопасно преодолевать минные заграждения". В связи с этим обозреватели Defence Blog пишут, что такое заявление было встречено военными экспертами и аналитиками со скепсисом и удивлением, поскольку боевые действия в Украине ярко свидетельствуют об обратном.

Российсике оружейники утверждают, что машины БМП-3, произведенные Курганмашзаводом якобы способны безопасно преодолевать минные поля, не получая повреждений. Утверждение основано на облегченной конструкции машины, которая, как утверждает "Ростех", позволяет ей проезжать через мины невредимой.

"Благодаря своей легкости эта техника способна проезжать по минам, не получая никакого урона", — говорится в сообщении "Ростеха", сделанное во время передачи очередной партии БМП-3 российским войскам.

Эти слова вызвали дискуссию из-за их резкого контраста с показателями в реальных боевых действиях, в частности в Украине. БМП-3, пришедшая на смену известной советской БМП-2, имеет корпус и башню из алюминиевого сплава, дополненные стальными внешними обвязками, боковыми броневыми панелями и двойным дном в передней части машины. Несмотря на эти конструктивные особенности, боевые действия в Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года свидетельствуют о другой реальности.

"С начала конфликта было визуально подтверждено уничтожение около 400 машин БМП-3, что подчеркивает их уязвимость перед современными противотанковыми средствами, такими как ракеты Javelin и безоткатные орудия Carl Gustav, а также обычными боеприпасами, например минами", — подчеркнули эксперты.

Более того, на многочисленных видео, распространяемых в Интернете, запечатлены моменты подрыва БМП-3 на минах, что свидетельствует об отсутствии адекватных мер противоминной защиты и приводит к значительным потерям экипажа. В силу этого российские военнослужащие часто предпочитают передвигаться на крыше машины, чтобы повысить свои шансы на выживание в случае подрыва на мине.

"Несмотря на усилия российской пропаганды представить БМП-3 как противоминную машину, эмпирические данные с поля боя рисуют иную картину, ставя под сомнение точность официальных заявлений о возможностях данной техники", — подытожили обозреватели.

Напомним, 7 января стало известно, что Россия готовится к проведению испытаний боевого робота в Украине. Речь идет о боевой машине пехоты БМП-3, оснащенной модулем дистанционного управления "Синица".