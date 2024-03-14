Удары ПТРК и дронов ВС РФ. Пять ситуаций, когда жизнь бойцов сохраняла бронетехника (видео)

Украинская и западная техника, которую получили Силы обороны, уже неоднократно спасала жизни бойцам. Фокус сделал подборку, моментов, когда разная бронетехника выдерживала удары врага.

За время боевых действий в Украине неоднократно бывали случаи, когда техника спасала жизни бойцов. Танки выдерживали FPV-дрон, артиллерия — "Ланцеты". Таких ситуаций было уже довольно много, поэтому Фокус составил подборку таких событий.

Российско-украинская война трансформировалась, на поле боя постоянно присутствуют беспилотники, которые могут фиксировать передвижение техники как непосредственно на линии соприкосновения, так и в тылу. Российские оккупанты имеют несколько эффективных средств поражения: дрон-камикадзе "Ланцет", "Куб-БЛА" и FPV-дроны. Иранские "Шахеды" на позициях почти не используются. Однако украинское вооружение выдерживали не только дроны, но и противотанковые средства.

Украинский "Булат" выдержал попадание двух дронов-камикадзе

В ноябре 2023 года в социальных сетях появилось видео, на котором украинские танкисты показывают места поражения танка FPV-дронами. По кадрам видно, что удары пришлись по башне и моторному отделу. Среди повреждений видно, что пострадали радиаторы двигателя 5ТДФМ, но в целом силовая установка не получила сильных повреждений.

Также выдержала удар украинская динамическая защита "Нож", которая приняла удар на себя в башне. Она в разы эффективнее советского "Контакта".

Видео поражения дронов и последствий

Динамическая защита "Нож" до начала полномасштабной войны в Украине устанавливалась на Т-64БМ "Булат" и Т-84.

Сравнение ДЗ и средств поражения

"Ланцет" атаковал украинскую САУ "Богдана" — экипаж спасен

Единственная украинская 155-мм САУ "Богдана" постоянно дорабатывается. Если в начале полномасштабной войны была только одна машина на базе шасси "КрАЗ", то сейчас она уже серийно изготавливается на разных шасси. Одну из них производит "Украинская бронетехника". Именно такую машину атаковал дрон-камикадзе "Ланцет" 15 февраля 2024 года. Бронекапсула кабины выдержала удар, и как заявляет производитель, экипаж был защищен.

Поражение САУ "Богдана" российским "Ланцетом" Фото: скриншот

"Как видно из фото и видео, обнародованных военными, "Богдана" получила существенные повреждения, но броня смогла выдержать "удар" и тем самым спасти жизнь расчета", — написали в компании.

По данным Oryx, за все время была поражена только одна САУ "Богдана" 3.0. Она была повреждена, а не уничтожена.

Leopard 2A6 выдержал удар противотанковой ракеты

Украина получила 18 танков Leopard 2A6 от Германии и Португалии. Одна из машин выдержала удар противотанкового оружия. Соответствующие фотографии в январе 2024 года появились в Х (ранее Твиттер). Во время одного из репортажей был показан танк Leopard 2A6. Исследователи обнаружили на нем следы от того, что может быть кумулятивной струей, которая попала в борт башни. Однако машина и экипаж не потеряли боеспособности. К тому же Leopard 2A6 имеет усиленную защиту башни, если его сравнивать с версиями 2A4, которые являются более массовыми в ВСУ.

Следы от поражения на борту башни Leopard 2A6 Фото: скриншот

Также исследователи считают, что от кумулятивной струи не пострадал прицельный комплекс, на котором тоже есть следы от поражения.

Американский MaxxPro выдержал танковый удар и ПТУР

Соединенные Штаты в рамках военной помощи передавали Силам обороны сотни единиц техники и вооружения. Среди них были и броневики типа MRAP MaxxPro. В апреле 2023 года СМИ опубликовали видео украинских военных. Они утверждают, что броневик выдержал попадание танкового снаряда и ПТУРа. Экипаж остался живым. Бойцы говорят, что повреждения касались только двигателя.

Броневик имеет бронирование 2 категории стандарта STANAG 4569. Он гарантированно защитит от осколков от 155-мм снаряда на расстоянии 60 метров и выдержит подрыв на мине до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Украинский БТР-4Е выдержал удар ПТУР

Разработка харьковских инженеров БТР-4Е неоднократно демонстрировала высокий уровень защиты. В ходе боев бойцы ВСУ показали, как бронетранспортер выдержал удар противотанковой управляемой ракеты. По корпусу на машины была разнесена противокумулятивная решетка. Она должна "резать" реактивную гранату. Когда она ее "режет", то замыкает электрическую цепь, в которой возникает короткое замыкание, и, соответственно, импульс не проходит от носовой части гранаты к хвостовой. Таким образом кумулятивная струя не активируется.

БТР-4Е отличается от базовой версии боевым модулем БМ-7 "Парус". В целом харьковский БТР может иметь различные варианты боевых модулей, а в 2017 была продемонстрирована версия БТР-4МВ1 с другой компоновкой. Единственный образец также защищает Украину.