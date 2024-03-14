"Залетели на 9 багги": ВСУ разнесли штурмовиков РФ на гольф-карах под Белогоровкой (видео)

ВС РФ пытались штурмовать украинские позиции на двух участках. Одну позицию атаковали на БМП, другую — с использованием гольф-каров.

На Луганщине в районе Белогоровки российские оккупанты решили отправиться на штурм позиций Сил обороны на гольф-карах. До штурма они так и не доехали, потому что вражеских штурмовиков разнесла украинская артиллерия и добили операторы FPV-дронов. Об этом 14 марта в своем телеграмм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"П**арчуки выдвинулись из глубины своей обороны к нашим позициям на китайских багги, перемещались быстро, но не доезжая где-то +- километр до наших передовых позиций попали под наш обстрел, остановились, начали разбегаться, FPV и арта закончили свое дело", — написал он.

Военный отметил, что 2 гольф-кара были уничтожены, а 7 начали убегать, бросив других "гольфистов".

13 марта он сообщил, что в Белогоровке ВС РФ пытались штурмовать украинские позиции на двух участках. Так, на позиции на участке одного из подразделений Сил обороны шло 3 БМП с десантом. Одну БМП украинские защитники подбили, другие 2 начали убегать, сбросив десант, который потом попал "на дискотеку 155 мм".

"На участке другого бата пидары решили залететь на 9 багги, но вообще безуспешно, FPV-дроны просто топ. П**ары работают КАБами и "Солнцепеками", — рассказал "Алекс".

Напомним, что бойцы ВСУ в Белогоровке "эвакуировались" под носом у россиян. Им пришлось бежать 10 метров через позиции ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ССО на Херсонщине "хирургически" уничтожили оборудование для FPV-дронов оккупантов. Они потеряли оборудование для ударных дронов и станции РЭБ и "Муром-М".