В ВСУ начали ротацию бойцов на фронте, — Сырский (фото)

Ротация сможет стабилизировать обстановку и положительно повлиять на морально-психологическое состояние военных, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что начался процесс ротации и замены частей и подразделений, длительное время выполнявших боевые задачи на фронте. Об этом он написал в своем Facebook.

"Несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае", — сказал Александр Сырский.

По его словам, ротация позволит стабилизировать обстановку и положительно повлиять на морально-психологическое состояние украинских бойцов. Сырский отметил, что принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей бригад.

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Кроме этого, он рассказал об оперативной обстановке на Запорожском направлении. Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне пытаются атаковать позиции ВСУ в районах Роботино, Вербового, однако без особого успеха. Бои характеризуются масштабным применением БПЛА всех типов в сочетании с артиллерией и минометами.

"При таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою", — пояснил он.

Александр Сырский отметил, что надежную защиту украинских бойцов могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет. Он отметил, на первый план вышло противостояние БПЛА и РЭБ.

"И только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", — добавил Сырский.

Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Напомним, 7 марта военный, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что сейчас мобилизационный резерв ВСУ составляет около пяти миллионов человек. По его словам, из 400 опрошенных мужчин 40% заявили о неготовности идти в армию.

4 марта военный Олег Гринченко с позывным "Скалолаз" рассказал, что для победы в войне нужны профессиональные военные. Он отметил, что для обороны необходимы те люди, нужны люди, которые знают свое дело.