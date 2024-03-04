"Каждый солдат должен это принять": доброволец дал совет украинцам, которых мобилизуют (видео)

Защитник Олег Гринченко заверил, что профессионалы живут "гораздо дольше". По его словам, рано или поздно ротация состоится, но пока войску нужны бойцы с опытом.

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Военный Олег Гринченко с позывным "Скалолаз" прокомментировал необходимость ротации защитников на фронте и мобилизацию в Украине. Об этом известно из его интервью "24 Каналу".

Гринченко пошел добровольцем в пехотное подразделение и потерял глаз после тяжелого ранения. Однако он решил вернуться на передовую уже в роли боевого медика, чтобы быть более полезным, чем мог бы быть в тылу.

"Наша конечная цель — это победа. А для победы что надо? Чтобы были профессиональные военные. Ты не передашь те знания, что у меня за полтора года, кому-то другому, кто пришел по ротации. Он придет, и его еще полтора года надо научить всему. Лучше, если у тебя цель — это победа, потерпеть", — объяснил "Скалолаз".

Он подчеркнул, что никто не ожидал такой длительной войны. Однако для обороны нужны люди, которые действительно знают свое дело.

"Те, кто сейчас призывается, пусть учатся. Рано или поздно все равно произойдет ротация. Но пока так. И это каждый солдат должен принять", — отметил Гринченко.

Он пояснил, что из-за нехватки информации о мобилизации украинцы боятся. По мнению военного, на фронте не окажутся все, ведь кто-то должен ремонтировать технику, работать с рациями, делать дроны и тому подобное.

"Чтобы ты пошел на передовую, надо твое только личное желание. Если ты не хочешь так, тебе найдется место в каком-то подразделении. На любые руки найдется место, в котором ты профессионал. И не надо бояться этого призыва", — заявил "Скалолаз".

По его словам, линия фронта большая и не везде идут бои. Однако там, где нет активных действий, нужно максимально обучаться.

"И здесь такой вопрос. Если ты профессионал, ты будешь жить намного дольше, чем непрофессионал. И кем ты хочешь быть?", — заявил Гринченко.

Интервью с Олегом Гринченко

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