Кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации в марте: пять категорий

Мужчина, получающий отсрочку, не освобождается от службы. Вместо этого выполнение его воинского долга откладывается на определенный срок.

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Во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины могут получить отсрочку от призыва в пяти случаях. Подробнее об этом рассказало издание OBOZ.UA.

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации, если попадают под одну из категорий:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

из-за профессиональной деятельности;

из-за обучения или приобретения научной степени;

из-за бронирования.

Отсрочка — это не освобождение от службы, а откладывание воинской обязанности на определенный срок.

Отсрочка по уходу за пожилым человеком или инвалидом

Военнообязанный мужчина в таком случае постоянно занят уходом за женой, своими родителями или женой, которые нуждаются в постоянном уходе согласно медицинским заключениям.

Это же касается и тех случаев, когда больной имеет инвалидность I или II группы, однако не имеет других трудоспособных лиц, которые могут содержать его. Отсрочка от мобилизации из-за ухода за лицом с инвалидностью I или II группы, признанных недееспособными по решению суда, и имеющих заключение медкомиссии о необходимости постоянного ухода, касается и опекунов.

Отсрочка по состоянию здоровья

Отсрочка возможна, если ВВК признала мужчину лицом с инвалидностью или временно непригодным к несению военной службы на срок до шести месяцев. Также женщины могут получить отсрочку в случае беременности.

Кроме этого, мобилизация невозможна при следующих диагнозах:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания;

психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрения;

состояние, сразу после операции;

в случае установления металлофиксатора или других эндопротезов после операции.

Напомним, существуют случаи, когда человек может проигнорировать повестку и не явиться в ТЦК и СП. Речь идет о пяти причинах.

Ранее руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков рассказал, что во время мобилизации могут в ВСУ призвать ограниченно годных мужчин. Их направляют для прохождения службы в тыловые подразделения.