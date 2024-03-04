Хто з чоловіків отримає відстрочку від мобілізації в березні: п'ять категорій

Чоловік, який отримує відстрочку, не звільняється від служби. Натомість виконання його військового обов'язку відкладається на певний термін.

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Під час мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть отримати відстрочку від призову в п'яти випадках. Детальніше про це розповіло видання OBOZ.UA.

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо потрапляють під одну з категорій:

за станом здоров'я;

за сімейними обставинами;

через професійну діяльність;

через навчання або набуття наукового ступеня;

через бронювання.

Відстрочка — це не звільнення від служби, а відкладання військового обов'язку на певний термін.

Відстрочка по догляду за літньою людиною чи інвалідом

Військовозобов'язаний чоловік у такому випадку постійно зайнята доглядом за дружиною, своїми батьками чи дружини, які потребують постійного догляду згідно з медичними висновками.

Це ж стосується й тих випадків, коли хворий має інвалідність І або II групи, проте не має інших працездатних осіб, які можуть утримувати його. Відстрочка від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю І або II групи, визнаних недієздатними за рішенням суду і які мають висновок медкомісії про потребу постійного догляду, стосується й опікунів.

Відстрочка за станом здоров'я

Відстрочка можлива, яка ВЛК визнала чоловіка особою з інвалідністю або тимчасово непридатною до несення військової служби на термін до шести місяців. Також жінки можуть отримати відстрочку в разі вагітності.

Також мобілізація неможлива в разі таких діагнозів:

важкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання;

психічний розлад, хвороба Дауна, шизофренія;

стан, відразу після операції;

у разі встановлення металофіксатора чи інших ендопротезів після операції.

Нагадаємо, існують випадки, коли чоловік може проігнорувати повістку та не з'явитися до ТЦК та СП. Ідеться про п'ять причин.

Раніше керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков розповів, що під час мобілізації можуть до ЗСУ призвати обмежено придатних чоловіків. Їх направляють для проходження служби в тилові підрозділи.