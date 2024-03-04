Мобилизация в Украине: 5 причин, когда мужчина может не явиться в ТЦК по повестке

Мужчину, который не прибыл в ТЦК и СП после получения повестки без уважительной причины, могут подать в розыск и привлечь к уголовной ответственности.

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В Украине есть несколько категорий мужчин, которые могут не являться в ТЦК и СП, даже если получить повестку во время военного положения. Подробнее об этом рассказало издание "Униан".

Существует пять уважительных причин, по которым мужчина может проигнорировать повестку. Речь идет о:

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа);

болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или жены (мужа), проживающих вместе с военнообязанным и в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление уголовного производства в отношении мужа и применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие в ТЦК;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая стала препятствием своевременному прибытию;

сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Причина должна быть подтверждена документально.

Когда можно проигнорировать повестку в случае принятия нового законопроекта о мобилизации

В случае принятия законопроекта о мобилизации №10449, проигнорировать повестку можно будет в следующих случаях:

в случае препятствия стихийного характера;

болезни военнообязанного;

действия страны-агрессора;

смерти близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа);

других обстоятельств, которые лишили супруга возможности прибыть в указанные пункт и срок.

Мобилизация будет отложена, однако мужчина должен известить ТЦК и СП о причинах своего отсутствия не позднее, чем через трое суток после вручения повестки. В случае неприбытия в ТЦК без уважительной причины, его могут подать в розыск и привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков сообщил, что в ВСУ могут призвать ограниченно годных мужчин. Их направляют в тыловые подразделения для прохождения службы.

3 марта заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что в Украине нужно провести всеобщую мобилизацию. Речь идет о мобилизации всех ресурсов, возможностей и производства.