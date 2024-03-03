Не только мужчин: в ВСУ высказались о необходимости всеобщей мобилизации

Партнеры могут перестать оказывать помощь Украине, в результате государство сможет рассчитывать только на себя. Общество должно совместно работать на победу, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что нужно провести всеобщую мобилизацию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны идти в армию", — сказал Максим Жорин.

По его словам, Украина должна мобилизовать все свои ресурсы, возможности и производства. Майор подчеркнул, что общество должно мобилизоваться, то есть совместно работать на победу.

Максим Жорин отметил, что нужно осознать, что рано или поздно вся помощь Украине из других государств может закончиться. Тогда государство сможет рассчитывать только на себя, а потому "и жаловаться будем исключительно себе".

Напомним, руководитель Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков заявил, что в ряды ВСУ могут призвать ограниченно годных мужчин. В частности, они направляются на прохождение военной службы в тыловые подразделения. По его словам, таких лиц мало мобилизуют, поскольку должностей для них "не очень много".

Ранее народный депутат от "Слуги народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в случае принятия нового законопроекта о мобилизации №10449, повестки мужчинам, находящимся за рубежом, вручаться не будут, поскольку документ не предусматривает механизмов для этого.