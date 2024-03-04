"Кожен солдат має це прийняти": доброволець дав пораду українцям, яких мобілізують (відео)

Захисник Олег Гринченко запевнив, що професіонали живуть "набагато довше". З його слів, рано чи пізно ротація відбудеться, але поки війську потрібні бійці з досвідом.

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Військовий Олег Гринченко з позивним "Скелелаз" прокоментував необхідність ротації захисників на фронті та мобілізацію в Україні. Про це відомо з його інтерв'ю "24 Каналу".

Гринченко пішов добровольцем у піхотний підрозділ та втратив око після важкого поранення. Однак він вирішив повернутись на передову вже у ролі бойового медика, щоб бути кориснішим, ніж міг би бути в тилу.

"Наша кінцева мета — це перемога. А для перемоги що треба? Щоб були професіональні військові. Ти не передаси ті знання, що в мене за півтора року, комусь іншому, хто прийшов по ротації. Він прийде, і його ще півтора року треба навчити всього. Краще, якщо в тебе мета — це перемога, потерпіти", — пояснив "Скелелаз".

Він підкреслив, що ніхто не очікував такої тривалої війни. Однак для оборони потрібні люди, які дійсно знаються на своїй справі.

"Ті, хто зараз призивається, хай вчаться. Рано або пізно все одно відбудеться ротація. Але поки так. І це кожен солдат має прийняти", — зазначив Гринченко.

Він пояснив, що через брак інформації про мобілізацію українці бояться. На думку військового, на фронті не опиняться усі, адже хтось має ремонтувати техніку, працювати з раціями, робити дрони тощо.

"Щоб ти пішов на передову, треба твоє тільки особисте бажання. Якщо ти не хочеш так, тобі знайдеться місце в якомусь підрозділі. На будь-які руки знайдеться місце, в якому ти професіонал. І не треба боятися цього призову", — заявив "Скелелаз".

З його слів, лінія фронту велика і не всюди йдуть бої. Однак там, де немає активних дій, потрібно максимально навчатися.

"І тут таке питання. Якщо ти професіонал, ти будеш жити набагато довше, ніж непрофесіонал. І ким ти хочеш бути?", — заявив Гринченко.

Інтерв'ю з Олегом Гринченком

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