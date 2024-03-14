У ЗСУ розпочали ротацію бійців на фронті, — Сирський (фото)

Ротація зможе стабілізувати обстановку та позитивно вплинути на морально-психологічний стан військових, зауважив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Related video

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що почався процес ротації та заміни частин і підрозділів, що тривалий час виконували бойові завдання на фронті. Про це він написав у своєму Facebook.

"Не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї", — сказав Олександр Сирський.

За його словами, ротація дозволить стабілізувати обстановку та позитивно вплинути на морально-психологічний стан українських бійців. Сирський зауважив, що прийняв усі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей бригад.

Важливо

Мобілізація в Україні: хто може відмовитися від повістки

Крім цього, він розповів про оперативну обстановку на Запорізькому напрямку. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ в районах Роботиного, Вербового, проте без особливого успіху. Бої характеризуються масштабним застосуванням БПЛА всіх типів у поєднанні з артилерією та мінометами.

"За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою", — пояснив він.

Олександр Сирський наголосив, що надійний захист українських бійців можуть забезпечити лише сучасні й потужні засоби РЕБ, роль і значення яких постійно зростає. Він зауважив, на перший план вийшло протистояння БПЛА і РЕБ.

"І тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", — додав Сирський.

Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграм "СИРСЬКИЙ"

Нагадаємо, 7 березня військовий, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що нині мобілізаційний резерв ЗСУ становить близько п'яти мільйонів осіб. З його слів, з 400 опитаних чоловіків 40% заявили про неготовність йти до армії.

4 березня військовий Олег Гринченко з позивним "Скелелаз" розповів, що для перемоги у війні потрібні професійні військові. Він наголосив, що для оборони необхідні ті люди, потрібні люди, які знаються на своїй справі.