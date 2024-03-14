"Выборы президента РФ" на оккупированных территориях Украины: в МИД обратились к жителям

Киев призывает международных партнеров не направлять наблюдателей на "псевдовыборы" президента РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины обратились с призывом к украинским гражданам, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Украины или вынужденно находятся в РФ, не голосовать на "псевдовыборах" президента РФ. Об этом говорится в сообщении МИД.

К тому же украинских граждан призывают в дни голосования не находиться в местах массового скопления людей неподалеку от "избирательных участков", военных объектов Минобороны РФ для собственной безопасности, особенно принимая во внимание склонность российского руководства к провокациям.

В то же время Украина призывает иностранные государства и международные организации не направлять международных наблюдателей для участия в "еще одном фарсе", который в Москве пытаются выдать за выборы президента, к организации которых причастен Кремль, в том числе на территории суверенной Украины, не признавать их результаты. Киев предупредил о вероятности привлечения к правовой ответственности каждого нарушителя украинского законодательства.

В МИД подчеркнули, что для Европы, Центральной Азии и других регионов мира продолжение консервации действующей власти России — это беспрецедентный вызов. Поэтому пренебрежение этим предупреждением способно привести к дальнейшему риску для международного мира и мировой безопасности. Именно поэтому украинская сторона призывает все мировые медиа и публичных лиц отказаться от признания этих "выборов".

Напомним, что 14 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, как на выборы в России повлияет рейд РДК и ЛСР.