Никаких угроз для НАТО: почти все сухопутные войска РФ находятся в Украине, — Столтенберг

По словам генсека Альянса, угрозы Кремля в адрес Финляндии ничем не аргументированы, ведь большая часть сил Москвы находится в Украине. Более того, сейчас Хельсинки в большей безопасности после вступления в организацию.

Угроза для стран Альянса на данный момент практически отсутствует. Связано это с тем, что Россия задействовала почти все свои сухопутные силы в войне против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 14 марта.

Отвечая на вопрос журналистов о провокационных заявлениях Кремля и угроз о наращивании военной группировки на границе с Финляндией, генсек заявил, что сейчас Хельсинки в разы повысил свою безопасность.

"Финляндия сейчас находится в безопасности, большей, чем она имела до присоединения к Альянсу, потому что сейчас она прикрыта общими обязательствами в обороне, в соответствии со статьей 5 (Вашингтонского договора — ред.), один за всех, все за одного. Почти все российские сухопутные силы задействованы в агрессивной войне против Украины. Поэтому мы не видим никаких непосредственных военных угроз против любого союзника по НАТО", — заявил Йенс Столтенберг.

В то же время, союзники по Альянсу не прекращают следить за ситуацией и продолжают внимательный мониторинг за действиями Российской Федерации, как говорит генсек НАТО. Также было добавлено, что организация способна защитить каждого своего союзника и успешно выполняет это последние 75 лет своего существования.

Напомним, во время брифинга Йенс Столтенберг также призвал НАТО не дать российскому президенту Владимиру Путину одержать победу в войне. По его словам, страны блока должны обеспечить Киев всем необходимым как можно быстрее. Это значительно повысит боевые возможности ВСУ.