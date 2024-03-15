Вероятность высокая: Путин после выборов может начать новую волну мобилизации, — эксперт

По словам полковника запаса Петра Черника, хоть новый призыв россиян практически неизбежен, это вряд ли приведет к внутренним бунтам населения. Никаких признаков пока что нет.

Россиянам с большой вероятностью после выборов президента стоит ожидать новую волну мобилизации, ведь у Владимира Путина, в случае переизбрания, будут развязаны руки. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил военный эксперт и полковник запаса Петр Черник.

По его словам, в Кремле могут готовиться к тому, чтобы официально объявить о призыве после результатов выборов. В то же время, признаков того, что такое непопулярное решение станет причиной массовых бунтов среди населения, сейчас нет.

"Вероятность этого высока. Но возможны ли там какие-нибудь внутренние бунты? Пока я этих признаков не вижу", — заявил Петр Черник.

Дополнительно военный эксперт прокомментировал цели российского президента Владимира Путина. Считается, что тот сочтет за свою победу выход на административные границы двух украинских областей — Донецкой и Луганской. Это и есть основная причина, почему оккупанты несут колоссальные потери и не считаются с ними.

"С точки зрения Путина выход на административные границы двух областей – это большая победа. И если ради этой победы нужно бросить в бой еще, условно, десять-двадцать "сушек" и их потерять, но добиться этой цели… Нам нужно перестать мыслить категориями нас, европейцев. Мы смотрим на войну с точки зрения гуманистической европейской национальности. Но на эту войну нужно смотреть в первую очередь с точки зрения политического и физического выживания Путина", – подытожил Петр Черник.

Напомним, 11 марта президент Украины Владимир Зеленский также говорил о том, что глава Кремля может провести мобилизацию после президентских выборов. По его словам, в связи с этим основной задачей сейчас является "еще жестче" ограничить мобилизацию ресурсов, финансов и остатков российских связей с миром.