Партизаны "Атеш" устроили дерзкую акцию под Москвой в день выборов России (фото)

Партизаны призвали россиян не идти на выборы, поскольку власти РФ уже сделали выбор вместо граждан, поэтому результаты уже известны.

В Красногородске Московской области партизаны расклеили антипутинские листовки. Об этом сообщили в движении "Атеш" в Telegram.

"Активисты нашего движения развернули активную работу в городе Красногородске, Московской области", — говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Подполье призвало местных не поддерживать так называемые "выборы", поскольку настоящие выборы при режиме Путина — невозможны. В "Атеш" отметили, что российские власти уже сделали выбор вместо граждан.

Партизаны отметили, что результаты выборов уже известны, однако россияне могут это исправить. Для этого не нужно идти на выборы и не помогать "пропагандистам создавать замечательную картинку для телевизора".

"Будущее Вашей страны — только в Ваших руках!" — отметили в "Атеш".

В движении добавили, что им уже известны адреса проживания тех, кто причастен к организации президентских бутафорских выборов. Партизаны пообещали, что эти граждане ответят за свои поступки.

Напомним, 14 марта военный эксперт и полковник запаса Петр Черник заявил, что в России может начаться мобилизация после президентских выборов. По его словам, нет признаков того, что такое решение станет причиной бунтов среди населения.

В тот же день главы комитетов по иностранным делам 20 стран опубликовали совместное заявление о том, что выборы президента РФ на временно оккупированных территориях не будут легитимными. Кроме этого, в заявлении говорится о том, что Москва организовала так называемые выборы, которые совпали с десятой годовщиной незаконной аннексии Крыма.