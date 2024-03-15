Подлетели на Ми-8 и зашли в Козинку: в РФ подтвердили высадку десанта под Белгородом

В российском Минобороны утверждают, что вели бой в Белгородской области с "украинскими боевиками" и иностранными наемниками. В то же время легион "Свободы России" похвастался подготовленными для россиян "подарками" к выборам.

В России подтвердили высадку десанта на своей территории, но обвинили в операции ВСУ. Об этом известно из публикации пресс-службы Министерства обороны РФ от 15 марта.

Во вражеском ведомстве заявили, что якобы сорвали "очередную попытку прорыва подразделений ВСУ" в Белгородскую область. По версии РФ, 14 марта украинские диверсанты и иностранные наемники высадили десант до 30 человек в километре от границы. Для этого были привлечены два вертолета Ми-8.

После высадки "диверсионная группа" отправилась в село Козинка, бойцам удалось зайти в несколько домов на окраине. Тогда их якобы обнаружили ВС РФ и пограничные органы ФСБ.

Село Козинка на карте боевых действий Фото: Deep State

Российские военные нанесли удары КАБами и из артиллерии. В Минобороны РФ утверждают, что "украинские боевики" понесли значительные потери и начали отступать. Одна группа якобы пыталась закрепиться вблизи границы и была блокирована, а другая вышла на минное поле и была уничтожена.

"Одновременно с этим, огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек", — заявили во вражеском министерстве.

Россиян заверили, что контроль над селом "полностью восстановлен" и район был зачищен. В Минобороны РФ заявили, что за трое суток "украинским боевикам" не удалось прорваться в Белгородскую и Курскую области. ВСУ якобы потеряли в боях более 1,5 тысячи бойцов, и 500 из них — погибшими.

В то же время легион "Свобода России" продолжает публиковать кадры с объявленной военной операции российских добровольцев на территории РФ. Легионеры 15 марта показали "подарки", которые отправляют к старту голосования в РФ.

"С первым днем выборов! Мы свой голос отдаем за свободную Россию", — подписали в ЛСР кадры с выстрелами из миномета.

Российские добровольцы призвали жителей Белгородской и Курской области, которые не выехали через "зеленый коридор", оставаться в укрытиях.

Напомним, всю ночь в Белгородской и Курской областях действовал гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. По данным ЛСР, им воспользовались более 7 тысяч гражданских машин. После закрытия коридора российские добровольцы пообещали возобновить удары по военным объектам в РФ.

14 марта в течение всего дня в Белгороде не работали все торговые центры. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал россиян сидеть дома.