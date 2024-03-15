Задействовали десантников, зеков и "кадыровцев": ВС РФ захватили опорные пункты в Работино, — офицер

По словам лейтенанта с позывным "Алекс", российские войска прорвались в район местной школы, но Силы обороны провели серию успешных контратак и вернули утраченные позиции.

В Запорожской области в Работино российские оккупанты смогли несколько продвинуться, но ненадолго. Населенный пункт снова контролируют Силы обороны. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" со ссылкой на рассказ бойца 65-й отдельной механизированной бригады.

"По обстановке: в районе Работино после того, как п**оры смогли пробиться в район школы и взять опорники на юг, мы провели ряд контратак. Хочу отметить работу нашей арты, на данный момент населенный пункт Работино полностью под контролем Сил Обороны Украины, опорники на юг также. П**оры задействовали всех и десантуру и зеков и даже осло**бов ("кадыровцев" — ред), горят они одинаково", — рассказал военный.

Отмечается, что в районе села Вербовое Запорожской области оккупанты смогли взять взводный опорный пункт. Сейчас там продолжается боевая работа.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 15 марта сообщили, что на Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, что в Запорожской области вблизи села Работино Силы обороны ликвидировали почти 300 псковских десантников ВС РФ. Списки погибших попали в сеть.

Ранее сообщалось, что ВСУ разнесли штурмовиков РФ на гольф-карах под Белогоровкой, которые залетели на их позиции на гольф-карах.