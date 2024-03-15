В регионах опасно: РДК снова обратился к жителям Курской и Белгородской областей

Для всех желающих эвакуироваться в ближайшее время организуют гуманитарный коридор. Кремль размещает свои войска среди жилых кварталов и использует граждан как "живой щит".

Представители российских добровольческих батальонов, участвующих в войне на стороне Украины, в очередной раз выступили с призывом к жителям Курской и Белгородской областей РФ. В частности мирным жителям указали на необходимость эвакуироваться в более безопасные районы или найти убежище. Об этом идет речь в сообщении РДК.

В частности там отметили, что из-за активизации боевых действий в РФ, члены Легиона "Свободы России", Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона призвали население Белгородской и Курской областей в течение сегодняшнего дня находиться в укрытиях. Также там объяснили, что до момента завершения военной операции лучшим решением будет покинуть территорию Курской и Белгородской областей.

Также отмечается, что в период с 21:00 15 марта до 7:00 (по московскому времени) 16 марта планируется обеспечить гуманитарный коридор для всех, кто хочет эвакуироваться из зоны боевых действий.

Для тех граждан, у кого не будет возможности воспользоваться гуманитарным коридором и вовремя покинуть место проведения боевых действий, рекомендуется найти надежное укрытие, не выходить на прогулки, не находиться в местах скопления техники и людей и, если есть возможность, находиться дома или в безопасных местах.

Отдельно в РДК отметили, что российское политическое руководство не прекращает прикрывать свои войска мирными жителями, используя их как "живой щит". Поэтому пребывание населения на территории Белгородской и Курской областей становится особенно опасным.

Напомним, что вчера, 14 марта, российские добровольцы сняли, как выглядит село в Белгородской области после боев и обстрелов. Там изуродовали все здания.