В течение следующих 10 лет: Россия начала готовиться к войне с НАТО, — эстонская разведка

По словам генерального директора разведведомства Каупо Росина, противник уже перевел экономику на военные рельсы и настроил оборонное производство. Многое также будет зависеть от результата войны в Украине.

Несмотря на активные боевые действия в Украине, российские военные уже могли начать подготовку к следующей войне. Такое мнение озвучили руководители внешней и военной разведки Эстонии в интервью Foreign Policy.

Отмечается, что Кремль начал реструктуризировать и расширять свои вооруженные силы. Все из-за подготовки к вероятному будущему противостоянию с НАТО, которое может состояться в ближайшие 10 лет.

"Для России все идет более или менее по плану", — заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин.

Экономика Кремля уже перешла на военные рельсы и оборонное производство растет. Также полководцы могли сделать определенные выводы из своих ошибок в Украине и научиться более быстро адаптироваться к современным реалиям.В результате, Москва может быть готова к следующей агрессии в обозримом будущем.

В то же время, пока что еще есть возможность сделать многое для того, чтобы сдержать Россию от скоропостижной агрессии в сторону НАТО.

"Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе… Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны", — добавил представитель эстонской разведки.

Напомним, 15 марта источники журналистов в Минобороны Эстонии сообщили, что РФ может немедленно прекратить боевые действия, если Украина согласится отказаться от оккупированных территорий.

14 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что практически все сухопутные войска России сейчас находятся в Украине, поэтому для Альянса угрозы фактически отсутствуют.