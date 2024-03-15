Россия сует нос в Атлантику: в регионе растет число атомных подводных лодок РФ

По некоторым оценкам, Москва могла направить в регион до 11 атомных подводных лодок. А всего подводный флот РФ может состоять из 58 субмарин различных классов.

Россия все более нагло заявляет о своем присутствии в Атлантическом океане, о чем свидетельствует усиленное развертывание ее атомных подводных лодок, что вызывает обеспокоенность у блока НАТО. На фоне эскалации напряженности Москва значительно увеличила развертывание своих АПЛ — аналитики предполагают, что в настоящее время в регионе действуют до 11 атомных субмарин РФ, что свидетельствует о значительном усилении российского морского присутствия. Об этом говорится в материале Bulgarian Military.

Всплеск активности российских подводных лодок происходит на фоне продолжающегося конфликта в Украине, что заставляет многих аналитиков интерпретировать его как стратегический шаг Москвы. Такую же точку зрения высказали и чиновники Пентагона. Например, командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Крис Каволи отметил, что боевые действия в Восточной Европе подтолкнули президента РФ Владимира Путина к активизации своих морских стратегий.

"В последние годы активность российских военных необычайно возросла. Все это было спровоцировано участием России в украинском конфликте", — сказал генерал, указав таким образом на прямую зависимость между геополитической напряженностью и российскими морскими маневрами.

Каволи также подчеркнул беспрецедентный характер морской эскалации Москвы с момента начала войны с Украиной. По его словам, она представляет собой прямую угрозу для США и их западных союзников, особенно тех, кто поддерживает Киев.

Оценка военный аналитиков

Ранее развертывание российских надводных кораблей, вооруженных сверхзвуковыми крылатыми ракетами, уже вызвало обеспокоенность западных стран. Теперь же возросшее присутствие российских АПЛ в прибрежных водах еще больше усиливает опасения в отношении безопасности. Несмотря на предположения, точное количество российских субмарин остается неизвестным, хотя считается, что оно превосходит плотность подводных лодок времен Холодной войны, считают авторы публикации.

Эту обеспокоенность подтверждает и военный эксперт Майкл Петерсон. Проводя параллели с тактикой времен Холодной войны, он предупреждает о широком охвате России, которая якобы располагает флотом из 58 атомных подводных лодок различных классов.

Напомним, 7 февраля стало известно, что многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота РФ станет носителем так называемых "гиперзвуковых" ракет 3М22 "Циркон". Российские источники сообщают, что субмарина будет оснащена 30 такими ракетами.