Выбитые зубы, сломанные кости и отрезанные головы: ООН обнародовала отчет о пытках пленных ВСУ в РФ

В текущем докладе Комиссия ООН описала обращение с военными в нескольких местах лишения свободы в России. Украинские защитники подвергались физическому и сексуальному насилию.

Украинские военнопленные, которых удерживают на оккупированных территориях или в России, подвергаются тяжелым пыткам в течение многих месяцев. Об этом говорится в отчете Независимой международной комиссии ООН.

Пытки происходили как с целью получения информации, так и для наказания. Также над украинскими военнослужащими совершали сексуальное насилие. Рассказы очевидцев свидетельствуют о систематичности таких действий, а исполнителями являются члены российского "спецназа" Федеральной службы исполнения наказаний и их штатные сотрудники. Также в допросах участвовали сотрудники ФСБ РФ.

Украинских военнопленных в основном перемещали и удерживали в тюрьмах от 9 до 15,5 месяцев. Они находились в семи разных местах в России и на территории оккупированной Украины.

Пленные находились в СИЗО № 1 в городе Курск Курской области, в СИЗО № 2 в городе Старый Оскол, в исправительной колонии № 6 в городе Валуйки Белгородской области, в исправительной колонии № 1 в городе Донской Тульской области.

Издевались физически и сексуально

Один из украинских военных, освобожденных из плена, рассказал, как подвергался пыткам и содержался под стражей в исправительной колонии № 1 в городе Донской. По его словам, работники ФСИН били его перед допросом и после, в результате чего он получил перелом ключицы. Также несмотря на травму ноги его продолжали время прыгать на месте, из-за чего у него развилась гангрена. В изоляторе его били по ягодицам, из-за чего у него начиналось кровотечение из заднего прохода, а во дворе колонии его били по голове и серьезно травмировали ногу.

Военнослужащему также выбили несколько зубов. Из-за издевательств он намеревался повеситься на униформе в камере, но его задержали во время этой попытки и очень сильно избили. Били до тех пор пока не сломались копчик и палец ноги. Также его 2 недели пытали током. После освобождения из плена он уже 36 раз проходил курс лечения.

Один из эксполоненых рассказал, что его били разными инструментами по разным частям тела. Палачи в это время насмехались и спрашивали его: "Когда ты уже наконец сдохнешь?"

Также зафиксированы случаи, когда пленных пытали током во время принятия душа.

"Это было жестоко. Это было невероятно болезненно. Практически все мое пребывание там я лежал на полу, мои раны кровоточили, но эти безжалостные лица только смеялись и требовали, чтобы я стоял", — рассказал бывший военнопленный.

Экс-полоненные рассказали, что россияне угрожали изнасилованиями, во время проверок касались полостей тела и устраивали жестокие пытки половых органов. Один из мужчин рассказал, как испытывал пытки электротоком по половым органам. Также потерпевшие вспомнили другие методы пыток, которые систематически использовались в отдельных СИЗО.

Плен у "вагнеровцев"

Украинские военные, которые выжили после плена в руках "вагнеровцев, дали показания об этом. Боец из 17-й бригады ВСУ рассказал, как был свидетелем массового убийства украинских пленных. По его словам, тогда "вагнеровцы" расстреляли 17 украинских защитников и только 2 из них удалось выжить. Другой военный рассказал, что "вагнеровцы" показали ему головы двух убитых украинцев и угрожали отрезать ему голову также. Эти случаи не были исключением, а, скорее, стали системным явлением.

В отчете ООН говорится о том, что пленным в основном отказывали в медицинской помощи, или она была ненадлежащая. Еда была плохая, порции мизерные, а времени на поесть давали от 2 до 7 минут. Жертвы сообщили о чрезмерных страданиях от голода и прибегали к поеданию червей, мыла, бумаги и остатков собачьей пищи, что привело к резкому падению массы тела. В некоторых заведениях доступ к душу и туалету был ограничен, или туалетом служила дыра в земле.

"Ни одно живое существо не заслуживает того, чтобы к нему относились так, как россияне относятся к украинцам в своих местах лишения свободы. Там ты больше не чувствуешь себя человеком", — сказал бывший задержанный.

Напомним, что оккупанты расстреляли своих солдат, которые сдавались в плен к ВСУ. Украинские защитники сбросили им записку и белый флаг. Когда те отправились в направлении позиций Сил обороны, их сразу же ликвидировал заградительный отряд.