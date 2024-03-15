Очередное схождение боеприпаса РФ: на жилой квартал в Торезе упала российская авиабомба (фото)

Боеприпас "приземлился" неподалеку от жилых домов. На место прибыли спецслужбы и решали, как его утилизировать.

В Донецкой области произошло очередное схождение российского боеприпаса. Огромная авиабомба упала прямо в жилые кварталы оккупированного Торецка. Об этом 15 марта сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский в своем телеграм-канале.

"Очередная российская авиабомба сорвалась и упала в жилых кварталах оккупированного Тореза Донецкой области. Чудом она не взорвалась и никто не погиб. А если бы взорвалась, сейчас бы вся пропаганда подняла вой об "ударах по мирным жителям Донбасса", — написал он.

На опубликованном фото видно, что боеприпас лежит между деревьями. Возле него скопились работники специальных служб и размышляют, куда и как его убрать из населенного пункта.

Напомним, что 8 января на оккупированной части Луганской области упала фугасная авиабомба ФАБ-250, которую самолет ВС РФ уронил на пути к линии фронта. Авиабомба не взорвалась, но жителей окрестных домов эвакуировали.

Ранее в центре российского Белгорода 21 апреля упала авиабомба . В результате взрыва на земле образовалась воронка диаметром 20 метров. В Минобороны РФ заявили о "нештатном схождении авиационного боеприпаса" во время выполнения полета истребителя Су-34.