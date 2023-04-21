"Украина начала дистанционно сбрасывать бомбы с самолетов РФ": аналитики высмеяли взрыв в Белгороде

Расследователи сообщества InformNapalm сиронизировали из-за объяснения Минобороны России по поводу "нештатного схождения авиационного боеприпаса" во время выполнения полета истребителя Су-34 над российским городом.

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В центре российского Белгорода 21 апреля вечером упала авиабомба. В результате взрыва на земле образовалась воронка диаметром 20 метров. Повреждены дома, есть пострадавшие среди белгородцев. В пресс-релизе Минобороны РФ говорится о "нештатном схождении авиационного боеприпаса" во время выполнения полета истребителя Су-34. В Международном разведывательном сообществе InformNapalm имеют свое толкование произошедшего.

"Вчера вечером, на день рождения Гитлера, российский Су-34 сбросил бомбу над Белгородщиной и повлек за собой "миграцию" испуганного местного населения. Возможно, это была тренировка сброса бомб над Москвой на 9 мая, потому что ">20 млн. грн. сами себя не заработают. Злые языки российских военнослужащих предполагают, что Украина научилась дистанционно сбрасывать бомбы с российских самолетов", — сказали Минобороны РФ разведчики InformNapalm.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате "нештатного схождения авиационного боеприпаса" пострадали три человека, разрушение обнаружено в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Кроме этого повреждены 4 автомобиля. Также в Белгороде от греха подальше расселили трехподъездное девятиэтажное здание и размышляют, как починить разбомбленное дорожное полотно в центре города.

"Тяжелые испытания выпали вчера вечером жителям Белгорода. Все вместе, я думаю, мы пройдем эти испытания", — посетовал губернатор.

Напомним, что 20 апреля губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заявил, что гражданские жители региона подвергаются обстрелам ВСУ. Украинские военные якобы повредили более 600 энергетических объектов области.

В Украине также разрабатывают отечественный ударный дрон под названием Skynetua. Его создатель Михаил Дронов отчитался об успешном прохождении испытаний под влиянием РЭБ.