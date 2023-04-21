"Україна почала дистанційно скидати бомби з літаків РФ": аналітики висміяли вибух у Бєлгороді

Розвідники спільноти InformNapalm зіронізували через пояснення Міноборони Росії щодо "нештатного сходження авіаційного боєприпасу" під час виконання польоту винищувача Су-34 над російським містом.

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У центрі російського Бєлгорода 21 квітня увечері впала авіабомба. Внаслідок вибуху на землі утворилася вирва діаметром 20 метрів. Пошкоджені будинки, є постраждалі серед бєлгородців. У пресрелізі Міноборони РФ, йдеться про "нештатне сходження авіаційного боєприпасу" під час виконання польоту винищувача Су-34. У Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm мають своє тлумачення того, що сталося.

"Вчора ввечері, на день народження Гітлера, російський Су-34 скинув бомбу над Бєлгородщиною і спричинив "міграцію" переляканого місцевого населення. Можливо, це було тренування скидання бомб над Москвою на 9 травня, бо 20 млн.грн. самі себе не зароблять. Злі язики російських військкорів припускають, що Україна навчилась дистанційно скидати бомби з російських літаків", — потролили Міноборони РФ розвідувачі InformNapalm.

За інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, у результаті "нештатного сходження авіаційного боєприпасу" постраждали троє людей, руйнування виявлено у 4 квартирах багатоквартирного будинку по вулиці Шаландіна. Крім цього пошкоджено 4 автомобілі. Також у Бєлгороді від гріха подалі розселили трипід'їзний дев'ятиповерховий будинок і розмірковують, як полагодити розбомблене дорожнє полотно в центрі міста.

"Тяжкі випробування випали вчора ввечері мешканцям Білгорода. Всі разом, я думаю, ми пройдемо ці випробування", — поскаржився губернатор.

Нагадаємо, що 20 квітня губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков заявив, що цивільні жителі регіону потерпають від обстрілів ЗСУ. Українські військові нібито пошкодили понад 600 енергетичних об’єктів області.

В Україні також розробляють вітчизняний ударний дрон під назвою Skynetua. Його творець Михайло Дронов прозвітував про успішне проходження випробувань під впливом РЕБ.