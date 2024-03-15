ВС РФ превратили энергоблок ЗАЭС в спортзал и гараж для техники, — соцсети (видео)

На опубликованном видео видны грузовики с российской символикой войны и прочая тяжелая техника. Рядом стоят три БТР.

В сети появилось видео, которое, как утверждается сняли в одном из корпусов оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале экс-советника главы МВД Антона Геращенко.

Судя по кадрам, оккупанты используют энергоблок атомной электростанции в качестве спортзала и гаража.

В ролике видны грузовики с российской символикой войны и прочая тяжелая техника. Рядом стоят три БТР.

Независимых подтверждений подлинности опубликованных кадров нет, как и нет информации о том, когда они были сделаны. Бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал руководство Международного агентства по атомной энергии, ответственное за ядерную безопасность, дать надлежащую оценку.

"Еще раз, на объекте со строгим пропускным режимом находятся посторонние и военная техника, не имеющая никакого отношения к производственным процессам на станции", — говорится в публикации.

Напомним, что в ГУР рассказали, почему спецназовцы не освободили ЗАЭС. Бойцы военной разведки несколько раз предпринимали попытки взять ЗАЭС под контроль, и в ходе неудачных высадок под Энергодаром несли потери.

Также Фокус в своем материале разбирался в том, что происходит на ЗАЭС. По словам гендиректор МАГАТЭ, положение на электростанции "хрупкое". Все дело в том, что заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.