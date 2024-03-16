"Мы попросим": Макрон предложит Путину объявить перемирие в Украине на время Олимпиады (видео)

Французский лидер заинтересован в том, чтобы Украина полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность, но в то же время сказал, что россияне не поддерживают тот режим, который сейчас царит в России.

Франция, где будут проходить нынешние Олимпийские игры, будет тщательно отслеживать выступления российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде под белым флагом. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в телемарафоне .

"Правило страны-хозяйки это идти, так сказать, с олимпийским движением в ногу. Это месседж мира и также мы следим за решением Олимпийского комитета. Эти инстанции решили, что Россия, как государство, не может участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом только как спортсмены и участвовать в соревнованиях. Конечно, мы будем коллективно и тщательно отслеживать их выступления, чтобы никто не воспользовался из спортсменов этой ситуацией", — отметил Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что хочет, чтобы мир услышал месседж мира и толерантности, и чтобы Украина полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность. В то же время французский лидер заявил, что россияне не поддерживают тот режим, который сейчас царит в России.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция будет просить Россию прекратить огонь на время проведения Олимпийских игр.

"Да, мы это попросим", — заявил Макрон.

Президент Фрации высказался о намерении приехать с визитом в Украину с конкретными предложениями и решениями.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на ядерные угрозы Владимира Путина.

Также сообщалось, что президент Латвии заявил, что полностью поддерживает Макрона.