"Важнее, чем когда-либо": чем грозит Украине прекращение поддержки от Запада

Чтобы Украина одержала победу над таким серьезным противником, как Россия, нужна помощь западных партнеров. А еще — мобилизация собственных ресурсов страны.

Требования Украины о дополнительной поддержке со стороны Запада сейчас важнее, чем когда-либо. Об этом говорится в материале The Times.

Автор материала подчеркивает, что война достигла опасной точки. Летнее контрнаступление ВСУ, на которое Украина и союзнике возлагали большие надежды, не достигло своих целей, поскольку российские войска на восточном фронте сначала окопались, а затем перегруппировались.

"Требования украинского президента о дополнительной военной технике и поддержке со стороны Запада иногда могли показаться "заезженной пластинкой", но сейчас они важнее, чем когда-либо. Затяжной конфликт никогда не был намерением Путина, но чем дольше он затянется, тем лучше для него", — пишет медиа.

СМИ особо ставит ударение на том, что крайне важно, чтобы при дополнительной поддержке Запада Украина не потерпела крах. Ведь Россия выделяет огромную долю своих национальных ресурсов на ведение этой войны, увеличивая расходы на оборону на 70 процентов в этом году и повышая зарплату служащим ВС. Чтобы Украина одержала победу над таким серьезным противником, потребуется, как отмечают высокопоставленные британские военные, массовое увеличение расходов как со стороны официального Киева, так и со стороны западных союзников.

Напомним, 15 марта стало известно о том, что США больше не будут оказывать помощь Украине. Это связано с тем, что Вашингтон уже выделил Украине военный пакет помощи на 300 миллионов долларов. По словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, это был "уникальный случай".

Также мы писали о том, сколько ракет ATACMS передадут ВСУ. По словам эксперта Константина Криволапа, США произвели не менее 2 тысяч дальнобойных ракет с кассетным боеприпасом, однако не все могут быть отправлены в Украину. Вашингтон сначала должен провести ревизию.