Прямое попадание в вертолет: дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье (видео)

Прилет беспилотника вызвал пожар в одной из воинских частей Тирасполя. Правоохранители быстро выехали на место происшествия, но это не спасло воздушное судно.

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, на месте происшествия произошел взрыв и пожар. Об этом сообщило агентство "Новости Приднестровья" со ссылкой на пресс-службу "министерства госбезопасности" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (МГБ "ПМР").

"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя возник пожар в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны "Клеверного моста", — заявили в МГБ "ПМР".

Жертв в результате попадания БПЛА нет, правоохранители работают на месте, возбуждено уголовное дело.

Российские Telegram-каналы пишут, что после атаки дрона-камикадзе сгорел находившийся на аэродроме вертолет. Судя по видео с места происшествия, беспилотник попал в вертолет, от чего раздался мощный взрыв.

Кишинев пока не комментировал атаку воинской части беспилотником.

Одну из воинских частей Тирасполя атаковал дрон

Так называемые власти Приднестровья в январе этого года обвинили Молдову в подготовке "специальных боевых групп для совершения терактов на территории "ПМР". По их версии, на объектах спецподразделений силовых ведомств Молдовы под руководством иностранных специалистов якобы готовили более 60 человек.

"В основном это были люди, прибывшие из Украины и с опытом боевых действий", — утверждали в МГБ.

Теракты якобы должны быть направлены на критически важные объекты жизнеобеспечения Приднестровья, военные объекты, а также против высших должностных лиц.

Напомним, российские оккупанты ранее пытались раскачать ситуацию в Одесской области на теме разговоров о подготовке атаки из непризнанного Приднестровья.

В конце февраля 2024 года прошел съезд "депутатов" Приднестровья, на котором они пожаловались на "социально-экономическую блокаду" Кишинева. Изначально чиновники хотели попросить "воссоединиться с Россией".