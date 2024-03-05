"Никаких шансов": Гуменюк рассказала, для чего РФ говорит про наступление из Приднестровья

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", Одесская область имеет большой участок границы с Приднестровьем. Этим в теории могут воспользоваться ВС РФ. При этом украинские защитники внимательно следят и анализируют ситуацию.

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Россияне продолжают попытки дестабилизации ситуации внутри Украины. Теперь противник пытается раскачать Одесскую область на теме разговоров, что из непризнанного Приднестровья может готовиться наступление. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.

По ее словам, Одесская область граничит с непризнанным Приднестровьем, которое является частью Молдовы, и это достаточно большой участок территории. Россияне пытаются это активно использовать в свою пользу.

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"И здесь враг тоже пытается продвигать свои нарративы, раскачивая общую обстановку в стране и в регионе в связи с тем, что оттуда возможно якобы наступление. Понимаем количество тех сил, которые там присутствуют, знакомы с их качеством, знаем четко их уровень подготовки. Поэтому та оборона и охрана границы, которая была организована на этом участке с самого начала полномасштабного вторжения, не дает врагу никаких шансов", — говорит Наталья Гуменюк.

Отдельно представительница ОК "Юг" добавила, что информационное "бурление" — единственное, на что способен противник в этой части Украины. Подобная информационная кампания также фиксируется в Николаевской и Херсонской областях, где враг говорит якобы про эвакуацию чиновников из-за возможных действий ВС РФ.

Наталья Гуменюк также отметила, что украинцы сознательно относятся к тому, что война продолжаются и понимают, на что способны российские оккупанты.

"Даже при том, что сегодня в акватории Черного моря враг фактически не имеет никакого успеха, мы все равно не можем забросить свои оборонные рубежи, а должны быть готовы к любому развитию событий. В принципе, для самого врага это достаточно серьезный сигнал, что Украина не расслабилась, Украина не потеряла веру в свои силы, а наоборот, укрепила рубежи и готова биться", — продолжила начальница пресс-центра ОК "Юг".

Напомним, 28 февраля в Тирасполе прошел съезд "депутатов Приднестровской Молдавской Республики", на котором делегаты обратились к Совету Федерации и Госдуме России с просьбой о реализации мер для защиты Приднестровья в условиях "усиления давления" Молдовы.