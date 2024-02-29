Будет ли десант в Приднестровье? Что может сделать Россия с молдавского плацдарма

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Итак, как и ожидалось, на своем съезде в Приднестровье сепары таки учудили... и помчалось по сценариям, с которыми ко мне обращаются. Самый страшный вопрос — станет ли Россия в Приднестровье высаживать воздушный десант?

А почему сразу не морской?

Относительно того, как может развиваться ситуация, именно в негативном ключе, я описывал ранее, повторяться не буду — от всего происходящего напрячься нужно в первую очередь Молдове.

Однако ситуация в Приднестровье в последнее время в вопросе силового блока не изменилась.

НВФ "ПМР" находятся в боевой готовности "Постоянная". Подразделения ОГРВ несут службу в усиленном режиме, в основном сосредоточившись на двух ключевых объектах:

1411-й склад хранения артиллерийских боеприпасов (с. Колбасная), в недрах которого на хранении размещено до 22 тысяч тонн боеприпасов, большинство из которых превысили предельные сроки хранения;

аэродром "Тирасполь".

В целом, ОГРВ в Приднестровье находится в количестве 3-х батальонов, а именно — 82-го ОМСБ (место дислокации — г. Бендеры), 113-го ОМСБ (г. Тирасполь), 540-го отдельного батальона управления и МТО (г. Тирасполь). Также, в состав ОГРВ входит 450-й военный госпиталь в Тирасполе и отделение российской военной прокуратуры, и отделение военной контрразведки ФСБ России.

Все эти подразделения в настоящее время не приведены в состояние повышенного внимания к знакам в звездном небе, а на территории Приднестровья отсутствуют признаки формирования ударной группы.

А потому без паники и ажиотажа наблюдаем за соседним лепрозорием. Главное, чтобы, если что, Майя не мешала, а сразу в Киев звонила. А то может и не успеть.

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