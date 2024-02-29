Чи буде десант у Придністров'ї? Що може зробити Росія із молдавського плацдарму

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Отже, як і очікувалося, а на своєму з’їзді в Придністров’ї сепари таки вчули… і помчало за сценаріями, з якими до мене звертаються. Найстрашніше питання – чи стане Росія в Придністров’ї висаджувати повітряний десант?

А чого одразу не морський?

Щодо того, як може розвиватися ситуація, саме в негативному ключі, я описував раніше, повторюватися не буду – від усього, що відбувається, напружитися потрібно насамперед Молдові.

Проте ситуація у Придністров’ї останнім часом у питанні силового блоку не змінилася.

НВФ "ПМР" перебувають у бойовій готовності "Постійна". Підрозділи ОГРВ несуть службу в посиленому режимі, в основному зосередившись на двох ключових об’єктах:

1411-й склад зберігання артилерійських боєприпасів (с. Ковбасна), у надрах якого на зберіганні розміщено до 22 тисяч тонн боєприпасів, більшість з яких перевищили граничні терміни зберігання;

аеродром "Тираспіль".

Загалом, ОГРВ у Придністров’ї знаходиться у кількості 3-х батальйонів, а саме — 82-го ОМСБ (місце дислокації – м. Бендери), 113-го ОМСБ (м. Тирасполь), 540-го окремого батальйону управління та МТО (м. Тирасполь). Також, до складу ОГРВ входить 450-й військовий госпіталь у Тирасполі і відділення російської військової прокуратури, і відділення військової контррозвідки ФСБ Росії.

Всі ці підрозділи в цей час не приведені в стан підвищеної уваги до знаків у зоряному небі, а на території Придністров’я відсутні ознаки формування ударної групи.

А тому без паніки та ажіотажу спостерігаємо за сусіднім лепрозорієм. Головне, щоб, якщо що, Мая не заважала, а одразу до Києва дзвонила. А то може й не встигнути.

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