Проблемы в логистике и миллионные потери: почему атаки на НПЗ РФ так важны, — расследование

Третью ночь подряд украинские беспилотники поражают нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Интересно, что сейчас дроны атакуют НПЗ, которые расположены за сотни километров от границы.

Украинские беспилотники бьют по российским нефтеперерабатывающим заводам. С начала года уже их поражено более 10. И горят не только заводы, которые расположены рядом с границей, но и те, до которых более 800 км. Журналисты BIHUS Info попытались выяснить, какие последствия это будет иметь для РФ.

Точных данных о том, насколько сильный ущерб был нанесен российским НПЗ, понять трудно. Ведь в РФ не сообщают точную информацию. В лучшем случае там рапортуют, что была приостановлена работа.

Анализ атак на российские НПЗ

Сейчас можно говорить, что атакованы были более 10 нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ с начала 2024 года. О масштабах можно говорить, если понять, сколько НПЗ в РФ.

Сколько в РФ нефтеперерабатывающих заводов

Согласно данным российского министерства энергетики в РФ есть 88 нефтеперерабатывающих заводов. Из них работает только 38. Они перерабатывают более 500 тысяч тонн нефтепродуктов.

В 2023 году РФ добыла 490 тонн нефтепродуктов. Из них 280 тонн идет на нефтеперерабатывающие заводы. По словам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, для внутреннего потребления РФ требуется 130 тонн нефтепродуктов.

С начала года дронами атаковали российские нефтяные объекты не только в приближенных к границе Ростовской или Курской областях, но и в отдаленных регионах — Нижегородской и Ленинградской областях.

Куда именно попадают БПЛА

В основном БПЛА попадают в установки предварительной (первичной) переработки нефти, объясняет директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Без них дальнейшая переработка нефти невозможна.

"Это высокотехнологичное оборудование, установки, которые обрабатывают весь объем, используемый для дальнейшей переработки", — говорит Харченко.

Интересно, что эти установки Россия не производит. А даже если бы и производила, то на изготовление каждой требуется от 9 месяцев до 1,5 года. Стоимость такой установки — 90-120 миллионов долларов.

Но надо отметить, что пока Россия имеет запас прочности и может компенсировать утраченное оборудование, заменив его, или перерабатывать нефть на уцелевших заводах.

Кроме этого на крупных заводах может быть несколько подобных установок первичной переработки. Так на заводе в Кстове была повреждена одна из четырех установок. Завод потерял возможность перерабатывать только часть нефти — шесть миллионов тонн в год, говорит Рябцев.

Хронология последних атак на НПЗ РФ

В ночь с 14 на 15 марта три из четырех выпущенных дронов попали в НПЗ в Калужской области. Это была четвертая успешная атака на российские нефтеперерабатывающие заводы с 12 марта.

Атака на НПЗ в Калужской области

Первой была атака на "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", который находится в 800 км от украинской границы. 13 марта — дроны попали в НПЗ в Ростовской и Рязанской областях. На эти заводы приходится более 12% мощностей российской нефтепереработки.

В ночь на 17 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае.

Интересно, что с каждым разом украинские дроны залетают все дальше.

Последствия атак на НПЗ

Цена АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в четверг, 14 марта, достигла полугодового максимума — 60 299 рублей за тонну.

До рекорда с начала года подорожало зимнее дизтопливо: оно теперь стоит 68 946 рублей за тонну. Еще в середине января цены держались ниже 60 тысяч рублей.

Цена бензина АИ-92 выросла на 3,3% за два дня и оказалась на максимуме с ноября — 49 578 рублей за тонну по национальному индексу.

Россия может потерять 8-9% производства бензина. Ситуация на рынке может стать напряженной, если поврежденные установки не получится быстро отремонтировать.

На три крупных российских НПЗ, которые подверглись атаке украинских дронов за последние два дня, приходится около 12% мощностей РФ по переработке нефти.

Так, Рязанский нефтеперерабатывающий завод, в который в среду утром попали беспилотники, производит 17,1 млн тонн нефти в год и является одним из основных поставщиков топлива регионов возле Москвы. Один день простоя НПЗ в Рязани — это потерянные РФ 18 млн долларов в день. Судя по видео, можно ожидать длительной остановки.

А поврежденный НПЗ в Кстове — это около потерянные 16 млн долларов.

На примере Новошахтинского НПЗ, один день простоя, это невыпущенные:

10 млн литров бензина А-95;

3,5 млн литров дизеля;

2 млн литров авиационного топлива;

100 тонн корабельного топлива.

Если вспомнить, что именно этот НПЗ обеспечивает юг РФ и оккупационные войска на территории Украины, то можно предположить, что поражение этого завода болезненно ударит по поставкам топлива.

За два дня дроны повредили заводы, которые обеспечивали 12% нефтеперерабатывающих мощностей в РФ. Но пока рано ожидать вывесок "бензина нет" на заправках, но выведенные из строя НПЗ — это большие логистические проблемы. Это изменение карты производства и распределения нефтепродуктов. Это финансовые потери и демонстрация уязвимости.

Напомним, этой ночью в РФ взрывы слышали по меньшей мере в восьми регионах, в частности в Подмосковье. Всего, по информации оборонного российского ведомства, якобы было сбито 35 беспилотников, которые в течение ночи и утра 17 марта атаковали Краснодарский край, Московскую, Ярославскую, Курскую, Калужскую, Орловскую, Белгородскую и Ростовскую области.

Два беспилотника сбиты в Московской области — Домодедово, а также по одному в Раменском и Ступинском городских округах. В аэропортах были введены ограничения на полеты.